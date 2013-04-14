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Сток Сити - Манчестер Юнайтед
Сток Сити - Манчестер Юнайтед: обзор матча 14 апреля 2013
Сток Сити
14.04.2013, воскресенье, 17:05
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
0 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
4'
М. Кэррик
66'
Р. ван Перси (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
К. Джером
86'
Замена
П. Крауч
️️️️
К. Джонс
84'
78'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Чичарито
Замена
М. Оуэн
️️️️
Д. Уолтерс
77'
Замена
К. Джером
️️️️
Д. Кэмерон
72'
66'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Р. ван Перси
64'
Желтая карточка
Л. Валенсия
4'
ГОЛ! 0:1!
М. Кэррик
Пас отдал
Ф. Джонс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
28
Энди Уилкинсон
ЛЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ПЗ
19
Джонатан Уолтерс
ЛВ
12
Гленн Уилэн
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
16
Чарли Адам
АП
5
Райан Шоттон
ПВ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
4
Фил Джонс
ПЗ
32
Уэйн Руни
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
32
Робин ван Перси
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
28
Майкл Кайтли
ЛП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
11
Райан Гиггз
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
4-2-3-1
31
Бегович
28
Уилкинсон
6
Хут
17
Шоукросс
5
Кэмерон
12
Уилэн
15
Н'Зонзи
19
Уолтерс
16
Адам
5
Шоттон
9
Джонс
4-3-1-2
43
Де Хеа
4
Джонс
15
Видич
5
Фердинанд
27
Эвра
25
Валенсия
16
Кэррик
32
Руни
10
Кагава
14
Чичарито
32
ван Перси
5
Кэмерон
35
Джером
35
Джером
5
Кэмерон
9
Джонс
15
Крауч
15
Крауч
9
Джонс
19
Уолтерс
10
Оуэн
10
Оуэн
19
Уолтерс
14
Чичарито
18
Уэлбек
18
Уэлбек
14
Чичарито
Остались в запасе
Сток Сити
Манчестер Юнайтед
29
Томас Соренсен
ВР
28
Майкл Кайтли
ЛП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
1
Андерс Линдегаард
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
11
Райан Гиггз
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
28
Майкл Кайтли
ЛП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
11
Райан Гиггз
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Сток Сити - Манчестер Юнайтед
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
Где смотреть матч:
"Россия 2" 17:00 (прямая)
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