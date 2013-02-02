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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Сток Сити
Арсенал - Сток Сити: обзор матча 02 февраля 2013
Арсенал
02.02.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Сток Сити
77'
Л. Подольски
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Сток Сити
Замена
А. Рэмзи
️️️️
Т. Уолкотт
89'
87'
Желтая карточка
Р. Шоукросс
83'
Замена
М. Оуэн
️️️️
Д. Кэмерон
83'
Замена
К. Джером
️️️️
Д. Уолтерс
82'
Замена
К. Джонс
️️️️
П. Крауч
ГОЛ! 1:0!
Л. Подольски
Пас отдал
Т. Уолкотт
77'
75'
Желтая карточка
Э. Уилкинсон
71'
Желтая карточка
Г. Уилэн
Замена
С. Касорла
️️️️
А. Диаби
68'
Замена
Л. Подольски
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
67'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
10
Джек Уилшир
ОП
5
Абу Диаби
ОП
8
Микель Артета
(К)
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
28
Энди Уилкинсон
ЛЗ
17
Райан Шоукросс
(К)
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
12
Гленн Уилэн
ОП
5
Джефф Кэмерон
ОП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Арсенал
1
Вито Манноне
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
28
Майкл Кайтли
ЛП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
4-2-3-1
13
Щесны
18
Монреаль
4
Мертезакер
6
Косиельни
3
Санья
10
Уилшир
5
Диаби
8
Артета
21
Окслэд-Чемберлен
32
Уолкотт
9
Жиру
4-2-3-1
31
Бегович
5
Шоттон
17
Шоукросс
6
Хут
28
Уилкинсон
12
Уилэн
5
Кэмерон
19
Уолтерс
15
Н'Зонзи
26
Этерингтон
15
Крауч
32
Уолкотт
21
Рэмзи
21
Рэмзи
32
Уолкотт
5
Диаби
8
Касорла
8
Касорла
5
Диаби
21
Окслэд-Чемберлен
10
Подольски
10
Подольски
21
Окслэд-Чемберлен
15
Крауч
9
Джонс
9
Джонс
15
Крауч
19
Уолтерс
35
Джером
35
Джером
19
Уолтерс
5
Кэмерон
10
Оуэн
10
Оуэн
5
Кэмерон
Остались в запасе
Арсенал
Сток Сити
1
Вито Манноне
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
29
Томас Соренсен
ВР
28
Майкл Кайтли
ЛП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
28
Майкл Кайтли
ЛП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Арсенал - Сток Сити
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 18:55 (прямая)
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