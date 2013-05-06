Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Сток Сити
Сандерленд - Сток Сити: обзор матча 06 мая 2013
Сандерленд
06.05.2013, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
1 : 1
Завершен
Сток Сити
63'
Д. О'Ши
9'
Д. Уолтерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Сток Сити
Замена
Ф. Бардсли
️️️️
А. Джонсон
90'
+3
90'
+2
Замена
К. Джонс
️️️️
П. Крауч
Замена
Д. Воган
️️️️
С. Ларссон
86'
83'
Замена
М. Этерингтон
️️️️
Ч. Адам
ГОЛ! 1:1!
Д. О'Ши
63'
46'
Замена
Д. Кэмерон
️️️️
М. Уилсон
44'
Желтая карточка
С. Н'Зонзи
Желтая карточка
С. Ларссон
35'
Красная карточка
К. Гарднер
34'
Желтая карточка
К. Куэльяр
32'
12'
Желтая карточка
Д. Уайтхэд
9'
ГОЛ! 0:1!
Д. Уолтерс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ди Канио
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Сандерленд
27
Кирен Вествуд
ВР
0
Лайам Маррс
ЦЗ
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
28
Майкл Кайтли
ЛП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
3-5-1-1
22
Миньоле
3
Роуз
16
О'Ши
3
Куэльяр
8
Гарднер
21
Н'Диайе
4
Коулбэк
7
Ларссон
11
Джонсон
16
МакКлин
12
Грэм
4-3-3
31
Бегович
5
Шоттон
36
Уилсон
6
Хут
17
Шоукросс
4
Уайтхэд
15
Н'Зонзи
16
Адам
35
Джером
15
Крауч
19
Уолтерс
11
Джонсон
27
Бардсли
27
Бардсли
11
Джонсон
7
Ларссон
8
Воган
8
Воган
7
Ларссон
36
Уилсон
5
Кэмерон
5
Кэмерон
36
Уилсон
16
Адам
26
Этерингтон
26
Этерингтон
16
Адам
15
Крауч
9
Джонс
9
Джонс
15
Крауч
Остались в запасе
Сандерленд
Сток Сити
0
Лайам Маррс
ЦЗ
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
Главный тренер
Паоло Ди Канио
29
Томас Соренсен
ВР
28
Майкл Кайтли
ЛП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
0
Лайам Маррс
ЦЗ
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
28
Майкл Кайтли
ЛП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ди Канио
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Сандерленд - Сток Сити
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Новости команд
Все
Сандерленд
Сток Сити
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
2022.06.16 22:50
3
Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
2022.01.15 21:36
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+