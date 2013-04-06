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АПЛ 2026/2027
Сток Сити - Астон Вилла
Сток Сити - Астон Вилла: обзор матча 06 апреля 2013
Сток Сити
06.04.2013, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
1 : 3
Завершен
Астон Вилла
80'
М. Кайтли
8'
Г. Агбонлахор
87'
М. Лоутон
90'
К. Бентеке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Астон Вилла
Желтая карточка
Ч. Адам
90'
+2
90'
ГОЛ! 1:3!
К. Бентеке
87'
ГОЛ! 1:2!
М. Лоутон
86'
Замена
Д. Бент
️️️️
А. Вайманн
82'
Замена
Ч. Н'Зогбиа
️️️️
Д. Боуэри
ГОЛ! 1:1!
М. Кайтли
Пас отдал
Ч. Адам
80'
Замена
Ч. Адам
️️️️
Р. Шоттон
77'
74'
Замена
Я. Силла
️️️️
Г. Агбонлахор
Желтая карточка
Р. Шоукросс
66'
Желтая карточка
Р. Шоттон
64'
Замена
К. Джером
️️️️
М. Уилсон
53'
Замена
М. Кайтли
️️️️
М. Этерингтон
46'
35'
Желтая карточка
Г. Агбонлахор
8'
ГОЛ! 0:1!
Г. Агбонлахор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Рон Влаар
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
18
Фабиан Делф
ЦП
18
Джордан Боуэри
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
16
Чарли Адам
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
5
Якуба Силла
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
14
Бретт Холмен
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
3-2-3-2
31
Бегович
17
Шоукросс
5
Кэмерон
36
Уилсон
6
Хут
5
Шоттон
26
Этерингтон
15
Н'Зонзи
4
Уайтхэд
19
Уолтерс
9
Джонс
4-1-1-4
1
Гьюзан
38
Лоутон
17
Бэйкер
12
Беннетт
12
Влаар
8
Вествуд
18
Делф
20
Бентеке
18
Вайманн
11
Агбонлахор
18
Боуэри
26
Этерингтон
28
Кайтли
28
Кайтли
26
Этерингтон
5
Шоттон
16
Адам
16
Адам
5
Шоттон
36
Уилсон
35
Джером
35
Джером
36
Уилсон
11
Агбонлахор
5
Силла
5
Силла
11
Агбонлахор
18
Боуэри
28
Н'Зогбиа
28
Н'Зогбиа
18
Боуэри
18
Вайманн
10
Бент
10
Бент
18
Вайманн
Остались в запасе
Сток Сити
Астон Вилла
29
Томас Соренсен
ВР
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
15
Питер Крауч
ЦФ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
24
Шей Гивен
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
14
Бретт Холмен
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
15
Питер Крауч
ЦФ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
14
Бретт Холмен
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Сток Сити - Астон Вилла
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Британния Стэдиум
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