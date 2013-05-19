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Саутгемптон - Сток Сити
Саутгемптон - Сток Сити: обзор матча 19 мая 2013
Саутгемптон
19.05.2013, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
1 : 1
Завершен
Сток Сити
57'
Р. Ламберт
47'
П. Крауч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Сток Сити
Замена
Э. Маюка
️️️️
Д. Корк
82'
74'
Замена
М. Оуэн
️️️️
Д. Уолтерс
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
С. Дэвис
74'
69'
Замена
К. Джером
️️️️
М. Этерингтон
Замена
Д. Панчеон
️️️️
А. Лаллана
64'
ГОЛ! 1:1!
Р. Ламберт
57'
47'
ГОЛ! 0:1!
П. Крауч
Пас отдал
К. Джером
28'
Желтая карточка
С. Н'Зонзи
21'
Замена
Э. Уилкинсон
️️️️
М. Уилсон
6'
Желтая карточка
Д. Уайтхэд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
4
Джек Корк
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
17
Рики Ламберт
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
6
Роберт Хут
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Саутгемптон
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
40
Джейсон Панчеон
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
23
Ллойд Исгров
ЦП
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
33
Флоран Кувилье
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Дэвис
23
Шоу
26
Хойвельд
6
Фонте
17
Клайн
14
Шнейдерлен
4
Корк
10
Дэвис
10
Лаллана
16
Родригес
17
Ламберт
3-2-3-2
31
Бегович
17
Шоукросс
36
Уилсон
5
Кэмерон
6
Хут
5
Шоттон
4
Уайтхэд
15
Н'Зонзи
26
Этерингтон
15
Крауч
19
Уолтерс
10
Лаллана
40
Панчеон
40
Панчеон
10
Лаллана
10
Дэвис
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
10
Дэвис
4
Корк
24
Маюка
24
Маюка
4
Корк
36
Уилсон
28
Уилкинсон
28
Уилкинсон
36
Уилсон
19
Уолтерс
10
Оуэн
10
Оуэн
19
Уолтерс
26
Этерингтон
35
Джером
35
Джером
26
Этерингтон
Остались в запасе
Саутгемптон
Сток Сити
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
23
Ллойд Исгров
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
33
Флоран Кувилье
ЦП
29
Томас Соренсен
ВР
28
Майкл Кайтли
ЛП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
23
Ллойд Исгров
ЦП
Остались в запасе
33
Флоран Кувилье
ЦП
29
Томас Соренсен
ВР
28
Майкл Кайтли
ЛП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Саутгемптон - Сток Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Сент-Мэри
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