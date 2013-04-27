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Сток Сити - Норвич Сити
Сток Сити - Норвич Сити: обзор матча 27 апреля 2013
Сток Сити
27.04.2013, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
1 : 0
Завершен
Норвич Сити
46'
Ч. Адам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Норвич Сити
Желтая карточка
Д. Уолтерс
90'
+5
90'
Желтая карточка
Б. Джонсон
86'
Замена
Э. Пилкингтон
️️️️
С. Бассонг
Замена
М. Этерингтон
️️️️
К. Джером
79'
75'
Замена
Э. Беннетт
️️️️
Р. Снодграсс
68'
Замена
В. Хулахан
️️️️
А. Теттей
Замена
Д. Уайтхэд
️️️️
Г. Уилэн
65'
Замена
Д. Кэмерон
️️️️
Э. Уилкинсон
62'
ГОЛ! 1:0!
Ч. Адам
Пас отдал
П. Крауч
46'
Желтая карточка
П. Крауч
40'
38'
Желтая карточка
Г. Холт
Желтая карточка
К. Джером
33'
Желтая карточка
С. Н'Зонзи
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
6
Роберт Хут
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Норвич Сити
31
Марк Банн
ВР
16
Расселл Мартин
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
85
Кей Камара
ЦФ
27
Грант Холт
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
28
Майкл Кайтли
ЛП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Норвич Сити
1
Ли Камп
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
25
Леон Барнетт
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
32
Лусиано Беккио
ЦФ
4-3-3
31
Бегович
6
Хут
17
Шоукросс
5
Шоттон
28
Уилкинсон
15
Н'Зонзи
16
Адам
12
Уилэн
19
Уолтерс
35
Джером
15
Крауч
4-4-2
31
Банн
6
Беннетт
4
Бассонг
3
Уиттакер
16
Мартин
23
Снодграсс
16
Хаусон
4
Джонсон
6
Теттей
27
Холт
85
Камара
28
Уилкинсон
5
Кэмерон
5
Кэмерон
28
Уилкинсон
35
Джером
26
Этерингтон
26
Этерингтон
35
Джером
12
Уилэн
4
Уайтхэд
4
Уайтхэд
12
Уилэн
6
Теттей
14
Хулахан
14
Хулахан
6
Теттей
4
Бассонг
13
Пилкингтон
13
Пилкингтон
4
Бассонг
23
Снодграсс
17
Беннетт
17
Беннетт
23
Снодграсс
Остались в запасе
Сток Сити
Норвич Сити
29
Томас Соренсен
ВР
28
Майкл Кайтли
ЛП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
1
Ли Камп
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
25
Леон Барнетт
ЦЗ
32
Лусиано Беккио
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
28
Майкл Кайтли
ЛП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Остались в запасе
1
Ли Камп
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
25
Леон Барнетт
ЦЗ
32
Лусиано Беккио
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Сток Сити - Норвич Сити
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Британния Стэдиум
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