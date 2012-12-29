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Сток Сити - Саутгемптон
Сток Сити - Саутгемптон: обзор матча 29 декабря 2012
Сток Сити
29.12.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
3 : 3
Завершен
Саутгемптон
16'
К. Джонс
67'
М. Апсон
90'
К. Джером
10'
Р. Ламберт
24'
Д. Родригес
36'
Э. Уилкинсон (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Саутгемптон
ГОЛ! 3:3!
К. Джером
Пас отдал
П. Крауч
90'
Желтая карточка
К. Джером
86'
85'
Замена
Ф. Ричардсон
️️️️
Д. Панчеон
82'
Замена
Д. Фокс
️️️️
Л. Шоу
78'
Желтая карточка
Д. Родригес
Замена
П. Крауч
️️️️
М. Кайтли
75'
Красная карточка
С. Н'Зонзи
71'
Замена
Д. Уайтхэд
️️️️
Э. Уилкинсон
70'
ГОЛ! 2:3!
М. Апсон
67'
Замена
К. Джером
️️️️
М. Этерингтон
58'
48'
Желтая карточка
Ж. Фонте
36'
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
Э. Уилкинсон
24'
ГОЛ! 1:2!
Д. Родригес
ГОЛ! 1:1!
К. Джонс
Пас отдал
Р. Шоттон
16'
10'
ГОЛ! 0:1!
Р. Ламберт
Пас отдал
Жули
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
21
Жули
ЛП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
4
Джек Корк
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
4
Дин Уайтхэд
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Саутгемптон
1
Артур Боруц
ВР
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
16
Стив Де Риддер
ЦФ
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
4-4-2
31
Бегович
5
Шоттон
6
Хут
4
Апсон
28
Уилкинсон
26
Этерингтон
15
Н'Зонзи
12
Уилэн
28
Кайтли
9
Джонс
19
Уолтерс
4-1-3-2
1
Дэвис
4
Йошида
26
Хойвельд
6
Фонте
23
Шоу
14
Шнейдерлен
4
Корк
40
Панчеон
21
Жули
17
Ламберт
16
Родригес
28
Уилкинсон
4
Уайтхэд
4
Уайтхэд
28
Уилкинсон
26
Этерингтон
35
Джером
35
Джером
26
Этерингтон
28
Кайтли
15
Крауч
15
Крауч
28
Кайтли
23
Шоу
13
Фокс
13
Фокс
23
Шоу
40
Панчеон
16
Ричардсон
16
Ричардсон
40
Панчеон
Остались в запасе
Сток Сити
Саутгемптон
29
Томас Соренсен
ВР
16
Чарли Адам
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
16
Стив Де Риддер
ЦФ
1
Артур Боруц
ВР
10
Стивен Дэвис
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
16
Чарли Адам
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Остались в запасе
16
Стив Де Риддер
ЦФ
1
Артур Боруц
ВР
10
Стивен Дэвис
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Статистика матча Сток Сити - Саутгемптон
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Британния Стэдиум
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