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АПЛ 2026/2027
Сток Сити - Рединг
Сток Сити - Рединг: обзор матча 09 февраля 2013
Сток Сити
09.02.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
2 : 1
Завершен
Рединг
68'
Р. Хут
81'
К. Джером
83'
Э. Мариаппа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Рединг
Желтая карточка
Д. Кэмерон
90'
+2
Замена
Д. Кэмерон
️️️️
Э. Уилкинсон
84'
83'
ГОЛ! 2:1!
Э. Мариаппа
Пас отдал
И. Харт
ГОЛ! 2:0!
К. Джером
81'
80'
Замена
Н. Хант
️️️️
П. Погребняк
74'
Замена
Г. МакКлири
️️️️
Д. МакАнуфф
Желтая карточка
Г. Уилэн
73'
ГОЛ! 1:0!
Р. Хут
Пас отдал
Г. Уилэн
68'
Замена
К. Джером
️️️️
П. Крауч
66'
Замена
К. Джонс
️️️️
М. Кайтли
66'
57'
Замена
А. Ле Фондре
️️️️
Н. Блекмэн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
12
Гленн Уилэн
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Рединг
23
Адам Федеричи
ВР
14
Иан Харт
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
11
Джоби МакАнуфф
ЛП
8
Микеле Лейгертвуд
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
0
Джимми Кебе
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Рединг
28
Стюарт Тэйлор
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
68
Чем Карачан
ЦП
16
Ноэль Хант
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
4-4-2
31
Бегович
5
Шоттон
17
Шоукросс
6
Хут
28
Уилкинсон
26
Этерингтон
12
Уилэн
15
Н'Зонзи
28
Кайтли
19
Уолтерс
15
Крауч
4-4-2
23
Федеричи
12
Келли
5
Мариаппа
15
Пирс
14
Харт
0
Кебе
8
Лейгертвуд
21
Акпан
11
МакАнуфф
9
Блекмэн
88
Погребняк
28
Уилкинсон
5
Кэмерон
5
Кэмерон
28
Уилкинсон
15
Крауч
35
Джером
35
Джером
15
Крауч
28
Кайтли
9
Джонс
9
Джонс
28
Кайтли
88
Погребняк
16
Хант
16
Хант
88
Погребняк
11
МакАнуфф
12
МакКлири
12
МакКлири
11
МакАнуфф
9
Блекмэн
19
Ле Фондре
19
Ле Фондре
9
Блекмэн
Остались в запасе
Сток Сити
Рединг
29
Томас Соренсен
ВР
16
Чарли Адам
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
28
Стюарт Тэйлор
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
68
Чем Карачан
ЦП
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
16
Чарли Адам
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Остались в запасе
28
Стюарт Тэйлор
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
68
Чем Карачан
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Статистика матча Сток Сити - Рединг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Рединг
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
- : -
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
17.10.2026
Рединг
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Британния Стэдиум
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