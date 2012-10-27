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Сток Сити - Сандерленд
Сток Сити - Сандерленд: обзор матча 27 октября 2012
Сток Сити
27.10.2012, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Сандерленд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Сандерленд
89'
Замена
Л. Саа
️️️️
А. Джонсон
85'
Желтая карточка
К. Гарднер
83'
Замена
Ф. Бардсли
️️️️
Д. Роуз
Замена
М. Оуэн
️️️️
Ч. Адам
80'
Замена
М. Этерингтон
️️️️
М. Кайтли
72'
Желтая карточка
П. Крауч
69'
62'
Замена
С. Сессеньон
️️️️
С. Ларссон
Желтая карточка
Д. Уайтхэд
57'
Замена
Э. Уилкинсон
️️️️
М. Уилсон
54'
21'
Желтая карточка
Д. Роуз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Сандерленд
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
28
Луи Саа
ЦФ
4-4-2
31
Бегович
5
Кэмерон
17
Шоукросс
36
Уилсон
6
Хут
28
Кайтли
16
Адам
15
Н'Зонзи
4
Уайтхэд
19
Уолтерс
15
Крауч
3-5-1-1
22
Миньоле
16
О'Ши
3
Куэльяр
3
Роуз
11
Джонсон
7
Ларссон
4
Коулбэк
16
МакКлин
6
Каттермол
8
Гарднер
26
Флетчер
36
Уилсон
28
Уилкинсон
28
Уилкинсон
36
Уилсон
28
Кайтли
26
Этерингтон
26
Этерингтон
28
Кайтли
16
Адам
10
Оуэн
10
Оуэн
16
Адам
3
Роуз
27
Бардсли
27
Бардсли
3
Роуз
7
Ларссон
29
Сессеньон
29
Сессеньон
7
Ларссон
11
Джонсон
28
Саа
28
Саа
11
Джонсон
Остались в запасе
Сток Сити
Сандерленд
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Остались в запасе
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Сток Сити - Сандерленд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Марк Халси
(Болтон)
Стадион:
Британния Стэдиум
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