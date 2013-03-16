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Сток Сити - Вест Бромвич
Сток Сити - Вест Бромвич: обзор матча 16 марта 2013
Сток Сити
16.03.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
0 : 0
Завершен
Вест Бромвич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Вест Бромвич
85'
Замена
М. Фортуне
️️️️
Д. Моррисон
76'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Р. Лукаку
Замена
Ч. Адам
️️️️
К. Джером
75'
67'
Замена
П. Одемвингие
️️️️
Д. Томас
Замена
К. Джонс
️️️️
П. Крауч
64'
Желтая карточка
М. Этерингтон
59'
Замена
Д. Уайтхэд
️️️️
Г. Уилэн
46'
45'
+1
Желтая карточка
Д. Моррисон
Желтая карточка
Р. Шоттон
43'
34'
Желтая карточка
К. Брант
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
4-3-3
31
Бегович
36
Уилсон
17
Шоукросс
5
Шоттон
5
Кэмерон
26
Этерингтон
12
Уилэн
15
Н'Зонзи
19
Уолтерс
35
Джером
15
Крауч
4-5-1
12
Фостер
2
Джонс
24
Риджуэлл
13
Ольссон
36
Маколи
7
Моррисон
11
Брант
21
Мулумбу
22
Якоб
7
Томас
9
Лукаку
12
Уилэн
4
Уайтхэд
4
Уайтхэд
12
Уилэн
35
Джером
16
Адам
16
Адам
35
Джером
15
Крауч
9
Джонс
9
Джонс
15
Крауч
7
Моррисон
32
Фортуне
32
Фортуне
7
Моррисон
9
Лукаку
7
Лонг
7
Лонг
9
Лукаку
7
Томас
27
Одемвингие
27
Одемвингие
7
Томас
Остались в запасе
Сток Сити
Вест Бромвич
29
Томас Соренсен
ВР
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Стив Кларк
Статистика матча Сток Сити - Вест Бромвич
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Британния Стэдиум
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