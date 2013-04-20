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Куинз Парк Рейнджерс - Сток Сити
Куинз Парк Рейнджерс - Сток Сити: обзор матча 20 апреля 2013
Куинз Парк Рейнджерс
20.04.2013, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
0 : 2
Завершен
Сток Сити
42'
П. Крауч
77'
Д. Уолтерс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Сток Сити
90'
Замена
Д. Кэмерон
️️️️
П. Крауч
79'
Желтая карточка
С. Н'Зонзи
77'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Уолтерс
Желтая карточка
К. Хилл
76'
70'
Замена
Д. Уайтхэд
️️️️
Ч. Адам
62'
Замена
Э. Уилкинсон
️️️️
М. Уилсон
Замена
Д. Ботройд
️️️️
А. Таарабт
56'
Замена
Д. Макки
️️️️
Э. Таунсенд
46'
42'
ГОЛ! 0:1!
П. Крауч
Пас отдал
К. Джером
22'
Желтая карточка
Ч. Адам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
4
Шон Дерри
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Куинз Парк Рейнджерс
20
Жулио Сезар
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
12
Джейми Макки
ЦП
32
Самба Диаките
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
23
Джей Ботройд
ЦФ
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
4-4-1-1
31
Грин
6
Хилл
26
Бен-Хаим
4
Самба
3
Босингва
4
Дерри
49
Таарабт
30
Хойлетт
25
Мбиа
25
Таунсенд
14
Реми
4-3-3
31
Бегович
36
Уилсон
17
Шоукросс
6
Хут
5
Шоттон
16
Адам
12
Уилэн
15
Н'Зонзи
35
Джером
19
Уолтерс
15
Крауч
25
Таунсенд
12
Макки
12
Макки
25
Таунсенд
49
Таарабт
23
Ботройд
23
Ботройд
49
Таарабт
15
Крауч
5
Кэмерон
5
Кэмерон
15
Крауч
36
Уилсон
28
Уилкинсон
28
Уилкинсон
36
Уилсон
16
Адам
4
Уайтхэд
4
Уайтхэд
16
Адам
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Сток Сити
20
Жулио Сезар
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
32
Самба Диаките
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
29
Томас Соренсен
ВР
28
Майкл Кайтли
ЛП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
20
Жулио Сезар
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
32
Самба Диаките
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
28
Майкл Кайтли
ЛП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Сток Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Лофтус Роуд
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