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АПЛ 2026/2027
Челси - Сток Сити
Челси - Сток Сити: обзор матча 22 сентября 2012
Челси
22.09.2012, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Сток Сити
85'
Э. Коул
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Сток Сити
Желтая карточка
Д. Луис
90'
+2
Замена
Д. Терри
️️️️
Х. Мата
89'
ГОЛ! 1:0!
Э. Коул
Пас отдал
Х. Мата
85'
Замена
Ф. Лэмпард
️️️️
Д. Оби Микел
81'
75'
Замена
К. Джонс
️️️️
П. Крауч
72'
Замена
М. Этерингтон
️️️️
М. Кайтли
64'
Замена
М. Оуэн
️️️️
Ч. Адам
Замена
В. Мозес
️️️️
Э. Азар
62'
Желтая карточка
Оскар
50'
23'
Желтая карточка
Ч. Адам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
(К)
ВР
3
Эшли Коул
ЛАЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ПАЗ
10
Эден Азар
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ОП
7
Рамирес
ЦП
8
Оскар
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
36
Марк Уилсон
ЛЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
(К)
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
16
Чарли Адам
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
АП
15
Стивен Н'Зонзи
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
2-3-2-2-1
1
Чех
4
Луис
24
Кэхилл
3
Коул
12
Оби Микел
20
Иванович
7
Рамирес
8
Оскар
10
Азар
64
Мата
9
Торрес
4-4-1-1
31
Бегович
5
Кэмерон
6
Хут
17
Шоукросс
36
Уилсон
15
Н'Зонзи
16
Адам
12
Уилэн
28
Кайтли
19
Уолтерс
15
Крауч
64
Мата
26
Терри
26
Терри
64
Мата
12
Оби Микел
8
Лэмпард
8
Лэмпард
12
Оби Микел
10
Азар
11
Мозес
11
Мозес
10
Азар
28
Кайтли
26
Этерингтон
26
Этерингтон
28
Кайтли
16
Адам
10
Оуэн
10
Оуэн
16
Адам
15
Крауч
9
Джонс
9
Джонс
15
Крауч
Остались в запасе
Челси
Сток Сити
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Челси - Сток Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"Россия 2" 18:05 (прямая)
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