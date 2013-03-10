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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Сток Сити
Ньюкасл - Сток Сити: обзор матча 10 марта 2013
Ньюкасл
10.03.2013, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Сток Сити
73'
Й. Кабай
90+2'
П. Сиссе
67'
Д. Уолтерс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Сток Сити
ГОЛ! 2:1!
П. Сиссе
Пас отдал
С. Марво
90'
+2
87'
Замена
Д. Уайтхэд
️️️️
К. Джером
Замена
А. Кэмпбелл
️️️️
Й. Гуффран
86'
84'
Замена
К. Джонс
️️️️
П. Крауч
Замена
С. Марво
️️️️
Ш. Тиоте
74'
Замена
М. Айдара
️️️️
Д. Сантон
74'
ГОЛ! 1:1!
Й. Кабай
73'
67'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Уолтерс
64'
Желтая карточка
М. Уилсон
Желтая карточка
П. Сиссе
64'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Ньюкасл
22
Стефен Харпер
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
32
Габриэль Обертан
ПП
49
Адам Кэмпбелл
ЦФ
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
28
Майкл Кайтли
ЛП
16
Чарли Адам
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
20
Брек Ши
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
4-4-2
33
Эллиот
26
Дебюши
27
Тэйлор
2
Янга-Мбива
18
Сантон
18
Гутьеррес
24
Тиоте
29
Кабай
17
Сиссоко
61
Сиссе
94
Гуффран
3-2-2-3
31
Бегович
36
Уилсон
5
Шоттон
5
Кэмерон
28
Уилкинсон
17
Шоукросс
12
Уилэн
15
Н'Зонзи
35
Джером
15
Крауч
19
Уолтерс
94
Гуффран
49
Кэмпбелл
49
Кэмпбелл
94
Гуффран
18
Сантон
21
Айдара
21
Айдара
18
Сантон
24
Тиоте
12
Марво
12
Марво
24
Тиоте
35
Джером
4
Уайтхэд
4
Уайтхэд
35
Джером
15
Крауч
9
Джонс
9
Джонс
15
Крауч
Остались в запасе
Ньюкасл
Сток Сити
22
Стефен Харпер
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
Главный тренер
Алан Пардью
29
Томас Соренсен
ВР
28
Майкл Кайтли
ЛП
16
Чарли Адам
ЦП
20
Брек Ши
ЦП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
22
Стефен Харпер
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
28
Майкл Кайтли
ЛП
16
Чарли Адам
ЦП
20
Брек Ши
ЦП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Ньюкасл - Сток Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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