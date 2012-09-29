Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Сток Сити - Суонси
Сток Сити - Суонси: обзор матча 29 сентября 2012
Сток Сити
29.09.2012, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Суонси
12'
П. Крауч
36'
П. Крауч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Суонси
Замена
К. Джонс
️️️️
П. Крауч
86'
Замена
Д. Уайтхэд
️️️️
Г. Уилэн
81'
75'
Замена
Л. Мур
️️️️
Мичу
Замена
М. Этерингтон
️️️️
Ч. Адам
68'
62'
Замена
У. Раутледж
️️️️
П. Эрнандес
Желтая карточка
Д. Уолтерс
57'
54'
Желтая карточка
Б. Дэвис
ГОЛ! 2:0!
П. Крауч
36'
ГОЛ! 1:0!
П. Крауч
Пас отдал
Г. Уилэн
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
36
Марк Уилсон
ЛЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
16
Чарли Адам
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
АП
15
Стивен Н'Зонзи
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
25
Мичу
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
8
Морис Эду
ЦП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
16
Гарри Монк
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
27
Люк Мур
ЦФ
9
Итай Шехтер
ЦФ
4-4-1-1
31
Бегович
36
Уилсон
6
Хут
17
Шоукросс
5
Кэмерон
28
Кайтли
16
Адам
12
Уилэн
15
Н'Зонзи
19
Уолтерс
15
Крауч
4-1-1-1-3
13
Ворм
22
Ранхель
15
Чико
5
Уилльямс
4
Дэвис
7
Бриттон
40
Ки Сун-Юн
19
Эрнандес
12
Дайер
25
Мичу
12
Грэм
16
Адам
26
Этерингтон
26
Этерингтон
16
Адам
12
Уилэн
4
Уайтхэд
4
Уайтхэд
12
Уилэн
15
Крауч
9
Джонс
9
Джонс
15
Крауч
19
Эрнандес
15
Раутледж
15
Раутледж
19
Эрнандес
25
Мичу
27
Мур
27
Мур
25
Мичу
Остались в запасе
Сток Сити
Суонси
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
8
Морис Эду
ЦП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
25
Герхард Треммель
ВР
16
Гарри Монк
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
9
Итай Шехтер
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
8
Морис Эду
ЦП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
16
Гарри Монк
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
9
Итай Шехтер
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Статистика матча Сток Сити - Суонси
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Британния Стэдиум
Новости команд
Все
Сток Сити
Суонси
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
«Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025
2025.10.29 21:35
«Суонси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.10.28 10:52
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
2022.06.16 22:50
3
Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
2022.01.15 21:36
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
«Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025
2025.10.29 21:35
«Суонси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.10.28 10:52
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+