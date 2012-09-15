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Сток Сити - Манчестер Сити
Сток Сити - Манчестер Сити: обзор матча 15 сентября 2012
Сток Сити
15.09.2012, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Манчестер Сити
15'
П. Крауч
35'
Х. Гарсия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Манчестер Сити
90'
+1
Замена
Э. Джеко
️️️️
М. Балотелли
Замена
М. Оуэн
️️️️
П. Крауч
90'
Замена
Д. Кэмерон
️️️️
Ч. Адам
85'
74'
Замена
Д. Сильва
️️️️
С. Синклейр
Замена
М. Этерингтон
️️️️
М. Кайтли
69'
64'
Замена
Г. Бэрри
️️️️
К. Тевес
55'
Желтая карточка
Х. Гарсия
35'
ГОЛ! 1:1!
Х. Гарсия
Пас отдал
К. Тевес
ГОЛ! 1:0!
П. Крауч
Пас отдал
Д. Уолтерс
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
36
Марк Уилсон
ЛЗ
17
Райан Шоукросс
(К)
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
16
Чарли Адам
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
АП
15
Стивен Н'Зонзи
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
42
Яя Туре
ЦП
6
Хави Гарсия
ЦП
7
Скотт Синклейр
ПП
45
Марио Балотелли
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Манчестер Сити
29
Ричард Райт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
4-4-1-1
31
Бегович
36
Уилсон
17
Шоукросс
6
Хут
28
Уилкинсон
28
Кайтли
16
Адам
12
Уилэн
15
Н'Зонзи
19
Уолтерс
15
Крауч
4-4-2
1
Харт
13
Майкон
4
Компани
15
Лескотт
3
Клиши
7
Синклейр
42
Туре
6
Хави Гарсия
14
Насри
32
Тевес
45
Балотелли
16
Адам
5
Кэмерон
5
Кэмерон
16
Адам
28
Кайтли
26
Этерингтон
26
Этерингтон
28
Кайтли
15
Крауч
10
Оуэн
10
Оуэн
15
Крауч
32
Тевес
18
Бэрри
18
Бэрри
32
Тевес
7
Синклейр
21
Сильва
21
Сильва
7
Синклейр
45
Балотелли
10
Джеко
10
Джеко
45
Балотелли
Остались в запасе
Сток Сити
Манчестер Сити
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
29
Ричард Райт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Остались в запасе
29
Ричард Райт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Сток Сити - Манчестер Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Британния Стэдиум
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 17:55 (прямая)
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