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Манчестер Юнайтед - Сток Сити
Манчестер Юнайтед - Сток Сити: обзор матча 20 октября 2012
Манчестер Юнайтед
20.10.2012, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
4 : 2
Завершен
Сток Сити
26'
У. Руни
44'
Р. ван Перси
47'
Д. Уэлбек
63'
У. Руни
9'
У. Руни (АГ)
57'
М. Кайтли
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Сток Сити
85'
Замена
У. Паласиос
️️️️
Д. Уайтхэд
Замена
Чичарито
️️️️
Д. Уэлбек
77'
Замена
Нани
️️️️
Л. Валенсия
74'
73'
Замена
М. Оуэн
️️️️
М. Кайтли
70'
Замена
М. Этерингтон
️️️️
Д. Уолтерс
Замена
Андерсон
️️️️
П. Скоулз
69'
ГОЛ! 4:2!
У. Руни
Пас отдал
Д. Уэлбек
63'
57'
ГОЛ! 3:2!
М. Кайтли
Пас отдал
С. Н'Зонзи
ГОЛ! 3:1!
Д. Уэлбек
Пас отдал
У. Руни
47'
ГОЛ! 2:1!
Р. ван Перси
Пас отдал
Л. Валенсия
44'
Желтая карточка
П. Скоулз
40'
28'
Желтая карточка
М. Кайтли
ГОЛ! 1:1!
У. Руни
Пас отдал
Р. ван Перси
26'
9'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
У. Руни
Пас отдал
Ч. Адам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
22
Пол Скоулз
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
32
Уэйн Руни
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПВ
32
Робин ван Перси
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
36
Марк Уилсон
ЛЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
25
Ник Пауэлл
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
28
Андерсон
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
4-2-2-2
43
Де Хеа
27
Эвра
5
Фердинанд
35
Эванс
2
Рафаэл
22
Скоулз
16
Кэррик
32
Руни
25
Валенсия
18
Уэлбек
32
ван Перси
4-5-1
31
Бегович
5
Кэмерон
6
Хут
17
Шоукросс
36
Уилсон
19
Уолтерс
15
Н'Зонзи
4
Уайтхэд
16
Адам
28
Кайтли
15
Крауч
22
Скоулз
28
Андерсон
28
Андерсон
22
Скоулз
25
Валенсия
17
Нани
17
Нани
25
Валенсия
18
Уэлбек
14
Чичарито
14
Чичарито
18
Уэлбек
19
Уолтерс
26
Этерингтон
26
Этерингтон
19
Уолтерс
4
Уайтхэд
8
Паласиос
8
Паласиос
4
Уайтхэд
28
Кайтли
10
Оуэн
10
Оуэн
28
Кайтли
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Сток Сити
1
Андерс Линдегаард
ВР
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Сток Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"Россия 2" 17:55 (прямая)
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