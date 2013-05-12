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Сток Сити - Тоттенхэм
Сток Сити - Тоттенхэм: обзор матча 12 мая 2013
Сток Сити
12.05.2013, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
1 : 2
Завершен
Тоттенхэм
3'
С. Н'Зонзи
20'
К. Демпси
83'
Э. Адебайор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Тоттенхэм
84'
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
К. Демпси
83'
ГОЛ! 1:2!
Э. Адебайор
Пас отдал
К. Демпси
76'
Желтая карточка
Т. Хаддлстоун
75'
Замена
Д. Дефо
️️️️
А. Леннон
Замена
Д. Кэмерон
️️️️
Р. Шоттон
74'
Желтая карточка
Р. Шоттон
68'
68'
Замена
М. Дембеле
️️️️
С. Паркер
Замена
Э. Уилкинсон
️️️️
М. Этерингтон
57'
Замена
К. Джером
️️️️
П. Крауч
57'
Вторая желтая
Ч. Адам
47'
Желтая карточка
Ч. Адам
44'
Желтая карточка
А. Бегович
41'
Желтая карточка
Р. Хут
35'
20'
ГОЛ! 1:1!
К. Демпси
ГОЛ! 1:0!
С. Н'Зонзи
Пас отдал
Ч. Адам
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
16
Чарли Адам
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Клинт Демпси
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
18
Гарет Бэйл
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
4-4-2
31
Бегович
36
Уилсон
17
Шоукросс
5
Шоттон
6
Хут
26
Этерингтон
15
Н'Зонзи
4
Уайтхэд
16
Адам
15
Крауч
19
Уолтерс
4-4-1-1
1
Льорис
2
Уокер
29
Колкер
14
Вертонген
20
Доусон
12
Леннон
8
Паркер
23
Хаддлстоун
2
Демпси
18
Бэйл
25
Адебайор
5
Шоттон
5
Кэмерон
5
Кэмерон
5
Шоттон
26
Этерингтон
28
Уилкинсон
28
Уилкинсон
26
Этерингтон
15
Крауч
35
Джером
35
Джером
15
Крауч
8
Паркер
8
Дембеле
8
Дембеле
8
Паркер
2
Демпси
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
2
Демпси
12
Леннон
9
Дефо
9
Дефо
12
Леннон
Остались в запасе
Сток Сити
Тоттенхэм
29
Томас Соренсен
ВР
28
Майкл Кайтли
ЛП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
24
Брэд Фридель
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
28
Майкл Кайтли
ЛП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Остались в запасе
24
Брэд Фридель
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Сток Сити - Тоттенхэм
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Британния Стэдиум
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