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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Суонси - Сток Сити
Суонси - Сток Сити: обзор матча 19 января 2013
Суонси
19.01.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
3 : 1
Завершен
Сток Сити
49'
Б. Дэвис
57'
Д. Де Гузман
80'
Д. Де Гузман
90+1'
М. Оуэн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Сток Сити
90'
+1
ГОЛ! 3:1!
М. Оуэн
Пас отдал
К. Джером
85'
Замена
М. Оуэн
️️️️
М. Этерингтон
ГОЛ! 3:0!
Д. Де Гузман
Пас отдал
Д. Грэм
80'
Замена
Л. Бриттон
️️️️
Мичу
78'
Замена
Д. Грэм
️️️️
И. Шехтер
74'
Замена
Р. Лама
️️️️
П. Эрнандес
64'
63'
Замена
К. Джонс
️️️️
Ч. Адам
63'
Замена
К. Джером
️️️️
П. Крауч
ГОЛ! 2:0!
Д. Де Гузман
57'
ГОЛ! 1:0!
Б. Дэвис
Пас отдал
К. Сун-Юн
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
16
Гарри Монк
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
25
Мичу
ЦФ
9
Итай Шехтер
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
16
Чарли Адам
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
12
Натан Дайер
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
4-2-2-2
13
Ворм
4
Дэвис
16
Монк
22
Ранхель
5
Уилльямс
18
Де Гузман
40
Ки Сун-Юн
15
Раутледж
19
Эрнандес
9
Шехтер
25
Мичу
3-5-2
31
Бегович
5
Кэмерон
17
Шоукросс
6
Хут
16
Адам
12
Уилэн
15
Н'Зонзи
4
Уайтхэд
26
Этерингтон
15
Крауч
19
Уолтерс
25
Мичу
7
Бриттон
7
Бриттон
25
Мичу
19
Эрнандес
14
Лама
14
Лама
19
Эрнандес
9
Шехтер
12
Грэм
12
Грэм
9
Шехтер
26
Этерингтон
10
Оуэн
10
Оуэн
26
Этерингтон
16
Адам
9
Джонс
9
Джонс
16
Адам
15
Крауч
35
Джером
35
Джером
15
Крауч
Остались в запасе
Суонси
Сток Сити
25
Герхард Треммель
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
12
Натан Дайер
ЦФ
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Суонси - Сток Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Либерти
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