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    Оуэн – Ширеру: «Не уверен, что ты так предан «Ньюкаслу», как выставляешь это, дружище»

    Экс-форвард «Ньюкасла» и сборной Англии Алан Ширер прокомментировал слова бывшего нападающего Майкла Оуэна, накануне заявившего в студии BT Sport, что планировал завершить игровую карьеру в «Ньюкасле».

    «Да, Майкл, и мы так думали. Особенно с зарплатой 120 тысяч фунтов в неделю», – написал Ширер в своем твиттере.

    В ответ на этот пост Оуэн усомнился в искренней верности Ширера «Ньюкаслу», напомнив, что тот должен был перейти в «Ливерпуль».

    «Не уверен, что ты так предан «Ньюкаслу», как выставляешь это, дружище. Хорошо помню, как ты едва не перешел в «Ливерпуль» после того, как сэр Бобби Робсон посадил тебя на лавку. Ты так упорно пытался уйти из клуба», – написал Оуэн.

    • Ранее в собственной автобиографии «Reboot. My Life. My Time» Оуэн признался, что переход из «Реала» в «Ньюкасл» в 2005 году за 19 миллионов евро был ошибкой.
    • За «Ньюкасл» Майкл выступал вплоть до 2009 года, пока не перешел в «МЮ» свободным агентом.
    • В том же году «Ньюкасл» вылетел в Чемпионшип, а Ширер был и. о. главного тренера.
    • Ширер выступал за клуб с 1996 по 2006 год.

    Источник: Твиттер Майкла Оуэна

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    Сегодня, 09:18
    Комментарии2
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      Рейтинг: +751

      AHTUNGBOL 20 минут назад

      На самом деле, у каждого есть скелеты в шкафу и то, что люди вытаскивают чужие наружу, их не красит...

      2
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      Рейтинг: +29

      ladislau 1 час назад

      "дед с батей сцепились по пьяни и испортили всем праздник каждую пятницу одно и то же"

      4
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