Оуэн назвал английского футболиста, способного выиграть «Золотой мяч»

Экс-форвард сборной Англии Майкл Оуэн высоко оценил потенциал Фила Фодена.

«Я большой поклонник Фодена. Если в Англии и есть футболист, способный выиграть «Золотой мяч», то это он», – сказал Оуэн.

22-летний Фоден в этом сезоне забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 20 матчах за «Манчестер Сити».

Оуэн – последний англичанин, бравший «Золотой мяч». Это произошло в 2001 году.

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