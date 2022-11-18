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    Оуэн назвал английского футболиста, способного выиграть «Золотой мяч»

    Экс-форвард сборной Англии Майкл Оуэн высоко оценил потенциал Фила Фодена.

    «Я большой поклонник Фодена. Если в Англии и есть футболист, способный выиграть «Золотой мяч», то это он», – сказал Оуэн.

    • 22-летний Фоден в этом сезоне забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 20 матчах за «Манчестер Сити».
    • Оуэн – последний англичанин, бравший «Золотой мяч». Это произошло в 2001 году.

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    Источник: City Xtra

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