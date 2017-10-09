Мбаппе – самый молодой претендент на «Золотой мяч» за всю историю вручения награды

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе вошел в список 30-ти претендентов на «Золотой мяч». Форвард оказался самым молодым номинантом за всю историю вручения этой награды. Ему 18 лет и девять месяцев.

Мбаппе побил рекорд Майкла Оуэна. Его номинировали на «Золотой мяч» в 1998 году.

Лидером по количеству претендентов оказалась испанская Примера. 11 из 30 представленных номинантов выступают в Испании.