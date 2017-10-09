Мбаппе – самый молодой претендент на «Золотой мяч» за всю историю вручения награды

Много дутого молодняка. Чтобы стать Месси, нужно ещё 10 лет поиграть. Вырубать будут под корень каждый год, травмы, больничные койки, спад формы. Пройти годы без травм не возможно. У нас уже есть прекрасный пример его коллеги Дембеле. Временная крутость, это не индульгенция на будущее. Посмотрим. Чем меньше рекламы, тем лучше. Дай Бог его пронесёт, но лучше на толчке.
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе вошел в список 30-ти претендентов на «Золотой мяч». Форвард оказался самым молодым номинантом за всю историю вручения этой награды. Ему 18 лет и девять месяцев.
Мбаппе побил рекорд Майкла Оуэна. Его номинировали на «Золотой мяч» в 1998 году.
Лидером по количеству претендентов оказалась испанская Примера. 11 из 30 представленных номинантов выступают в Испании.