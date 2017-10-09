Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Мбаппе – самый молодой претендент на «Золотой мяч» за всю историю вручения награды

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе вошел в список 30-ти претендентов на «Золотой мяч». Форвард оказался самым молодым номинантом за всю историю вручения этой награды. Ему 18 лет и девять месяцев.

    Мбаппе побил рекорд Майкла Оуэна. Его номинировали на «Золотой мяч» в 1998 году.

    Лидером по количеству претендентов оказалась испанская Примера. 11 из 30 представленных номинантов выступают в Испании.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.10.2017 23:20
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Александр52 12 октября 2017, 23:11

      Много дутого молодняка. Чтобы стать Месси, нужно ещё 10 лет поиграть. Вырубать будут под корень каждый год, травмы, больничные койки, спад формы. Пройти годы без травм не возможно. У нас уже есть прекрасный пример его коллеги Дембеле. Временная крутость, это не индульгенция на будущее. Посмотрим. Чем меньше рекламы, тем лучше. Дай Бог его пронесёт, но лучше на толчке.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 10 октября 2017, 16:37

      Очень интересный игрочёк, в список попал - уже награда. Он , наверное , на большее и претендовать-то не будет пока. А что заметили, очень хорошо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 октября 2017, 10:23

      пока рановато ему.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 10 октября 2017, 08:51

      и 6 из Реала

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 10 октября 2017, 05:37

      Зелёный ещё для Золотого мяча.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      Leo_12 10 октября 2017, 00:13

      удивительный парнишка)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11