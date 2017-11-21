Оуэн стал наездником

Бывший футболист сборной Англии Майкл Оуэн по окончании карьеры освоил новое хобби. Так, экс-форвард занимается конным спортом. Ранее британец просто посещал соревнования, а теперь сам катается верхом.

Уже 24 ноября состоится его первый официальный забег. Жеребец, на котором Оуэн возьмет старт, родился в начале текущего десятилетия.

На клубном уровне игрок больше всего матчей провел за «Ливерпуль» (1996-2004 годы, 216 игр в АПЛ, 118 голов).

Угадай бывшего футболиста по новой профессии