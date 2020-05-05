Агуэро: «Когда я был ребенком, то сходил с ума от игры Оуэна»

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро признался, что бывший нападающий сборной Англии и «Ливерпуля» Майкл Оуэн был кумиром аргентинца.

«Когда я был ребенком, то сходил с ума от игры Майкла Оуэна. Даже в своей книге. Он нравился мне, потому что был невысокого роста.

Он выступал под 10-м номером, как и я. Так что я сказал себе: если такой маленький игрок, как он, отлично играет в АПЛ, то и у меня получится.

Мне было 9-10 лет, это было в 1998-м на чемпионате мира. Он забил роскошный гол за Англию.

Я был ребенком, и когда я увидел этот мяч, то не мог поверить своим глазам. Я смотрел чемпионат мира у соседей и рассказывал всем, как я люблю Оуэна», – вспомнил аргентинец.