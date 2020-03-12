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    Оуэн: «Избавьте меня от чуши про гениальность Симеоне. «Ливерпуль» просто выносил «Атлетико»

    Бывший нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн поделился наблюдениями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико». Команда Юргена Клоппа уступила мадридцам со счетом 2:3 и вылетела из турнира.

    «Пожалуйста, избавьте меня от этой неизбежной чуши про Симеоне. Нет ничего гениального в том, чтобы посадить назад 11 футболистов высокого уровня.

    «Ливерпуль» выносил их», – написал Оуэн в твиттере.

    Источник: Твиттер Майкла Оуэна

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    12.03.2020 16:23
    Комментарии15
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      Рейтинг: +155

      Все_тот_же_Юве 1 час назад

      Ливерпуль выносил а вынесли из турнира как мусор сам ливер. После драки кулаками машет)

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      Рейтинг: +818

      Psih86 1 час назад

      Полностью согласен.

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      Рейтинг: 0

      diana.khisamova 1 час назад

      Открою секрет мужского величия как затащить и удовлетворить любую девушку да так что она будет просить еще и еще. Короче, реально крутя штука и всем советую попробовать хоть раз, раньше заказывал из Британии, а теперь есть и у нас вот здесь беру ----https://nnna.ru/blogs

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      Рейтинг: +1293

      Mister_Tomsk 3 часа назад

      Облак и затащил) но ни как не семионе))) п издабол)

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      Рейтинг: +987

      FENIX-SL 4 часа назад

      а че не вынес?
      чет в дополнительное время была как раз таки открытая игра
      да атлетико играет в закрытую..но полчаса игры решающие они играли смело
      а ливерпуль не создал ничего толкового..лишь вешал и грузил вперед все полчаса последние

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      Рейтинг: +525

      kupryaev 4 часа назад

      В данном случае Атлетико вообще не при чем ,как это не парадоксально для высокой стадии ЛЧ,но на поле был только Ливерпуль и проиграл он сам ,а не выиграли его гениальной или еще какой угодно тактикой Симеоне...гениальной была только игра Облака

      0
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      Рейтинг: +1288

      Fin035 5 часов назад

      Многим может показаться тактика Симеоне скучной и трусливой, но именно такая тактика, как выясняется, иногда срабатывает в противостоянии с более сильной командой. Результат который показал Атлетико, он победный, а значит Симеоне сделал все правильно. Чтобы там не говорил Оуэн и все прочие поклонники Ливерпуля, сегодня Атлетико оказался сильнее, а победителей не судят!

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      Рейтинг: -63

      DonBaton II 5 часов назад

      При этом "выносивший" Атлетико сливерпуль отсосал у "не гениального" семионе и выносит сам себя с поля в роли неудачника-обсоса

      -2
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      Рейтинг: +1222

      koli4ka 6 часов назад

      а Оуэн в последнее время,такой себе пьянчужка синий из глубинки родины РФ.Майкл,он же Мишя,мы тебя избавляем от этой неизбежной чуши...а сам то понял Майкл, чего сказал???

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      Рейтинг: +75257

      zigbert 6 часов назад

      Извечный вопрос ,почему они играют так а не эдак? Дело даже не в Симеоне. Объективно Ливерпуль сильнее Атлетико. И что теперь им играть в открытый футбол, заранее ожидая результат. Такая тактика имеет право быть, она не запрещена. Многие команды применяют ее для достижения своей цели в игре против команды более высокого уровня. И хотя такая система не всегда имеет успех, в данной игре это сработало. Преимущество Ливерпуля было неоспоримо, но все же на игру в дополнительное время им не хватило сил.

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