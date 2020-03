Оуэн: «Избавьте меня от чуши про гениальность Симеоне. «Ливерпуль» просто выносил «Атлетико»

Бывший нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн поделился наблюдениями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико». Команда Юргена Клоппа уступила мадридцам со счетом 2:3 и вылетела из турнира.

«Пожалуйста, избавьте меня от этой неизбежной чуши про Симеоне. Нет ничего гениального в том, чтобы посадить назад 11 футболистов высокого уровня.

«Ливерпуль» выносил их», – написал Оуэн в твиттере.

Please spare me all this inevitable Simeone masterclass nonsense. There’s nothing genius about putting 11 top class footballers behind the ball. Liverpool absolutely pumped them throughout.