Гвардиола назвал виновных в поражении «Сити» от «Реала»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что в поражении от «Реала» виновата вся команда.
Вина лежит на всех нас. Я принимаю тот факт, что это не срабатывает так, как работало в прошлом. Было бы легко обвинить одного игрока, но это нелепо, так это не работает.
Виноваты все мы, и в первую очередь я. Правда в том, что мы недостаточно стабильны», – сказал Гвардиола.
- «Сити» проиграл «Реалу» в 1/16 финала ЛЧ со счетом 2:3, ведя 2:1 к 85-й минуте.
- Ответная встреча пройдет в Мадриде 19 февраля.