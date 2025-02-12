Гвардиола назвал виновных в поражении «Сити» от «Реала»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что в поражении от «Реала» виновата вся команда.

Вина лежит на всех нас. Я принимаю тот факт, что это не срабатывает так, как работало в прошлом. Было бы легко обвинить одного игрока, но это нелепо, так это не работает.

Виноваты все мы, и в первую очередь я. Правда в том, что мы недостаточно стабильны», – сказал Гвардиола.