Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

Гвардиола назвал виновных в поражении «Сити» от «Реала»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что в поражении от «Реала» виновата вся команда.

Вина лежит на всех нас. Я принимаю тот факт, что это не срабатывает так, как работало в прошлом. Было бы легко обвинить одного игрока, но это нелепо, так это не работает.

Виноваты все мы, и в первую очередь я. Правда в том, что мы недостаточно стабильны», – сказал Гвардиола.

  • «Сити» проиграл «Реалу» в 1/16 финала ЛЧ со счетом 2:3, ведя 2:1 к 85-й минуте.
  • Ответная встреча пройдет в Мадриде 19 февраля.

Новости по теме
Реакция Генича на волевую победу «Реала» в матче с «Манчестер Сити»
УЕФА определил лучшего игрока матча «Манчестер Сити» – «Реал»
Холанд опередил Златана и Шевченко по голам в Лиге чемпионов 1
Источник: Sky Sports

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 06:30
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FRZZ
1739344011
Твоя защита херовая, лучше бы играл узбек , он явно сильнее Джона Стоунза.
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 