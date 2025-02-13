Лига чемпионов. «Бавария» победила «Селтик» (2:1), «Милан» уступил «Фейеноорду» (0:1), «Монако» – «Бенфике» (0:1)

«Бавария» в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов победила на выезде «Селтик». Забил Гарри Кейн.

В других встречах «Милан» проиграл «Фейеноорду», а «Монако» – «Бенфике». У монегасков 68 минут провел Александр Головин.

Лига чемпионов. Стыковой раунд (1/16 финала). 1-е матчи

Монако (Франция) – Бенфика (Португалия) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Павлидис, 48.

Удаления: Аль Мусрати, 52 (вторая ж.к.) – нет.

Селтик (Шотландия) – Бавария (Германия) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Олисе, 45; 0:2 – Кейн, 49; 1:2 – Маэда, 79.

Фейеноорд (Нидерланды) – Милан (Италия) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Пайшао, 3.

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