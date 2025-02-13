Определены претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА назвал четверку футболистов, претендующих на звание лучшего игрока первых матчей первого раунда плей-офф Лиги чемпионов.
Вингер «Реала» Винисиус сделал пас на победный гол в выездном матче с «Манчестер Сити» (3:2).
Нападающий «Бенфики» Вангелис Павлидис забил победный гол в гостевой встрече с «Монако» (1:0).
Форвард дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси забил победный гол и сделал результативную передачу в выездном матче со «Спортингом» (3:0).
Полузащитник «Фейеноорда» Игор Пайшао забил победный гол в домашней игре с «Миланом» (1:0).
- В других поединках домашние победы одержали «Ювентус» над ПСВ (2:1), «Брюгге» над «Аталантой» (2:1), в гостях «ПСЖ» выиграл у «Бреста» (3:0), а «Бавария» у «Селтика» (2:1).
- Вторые матчи пройдут 18-19 февраля.
- «Ливерпуль», «Арсенал», «Интер», «Барселона», «Атлетико», «Байер», «Астон Вилла» и «Лилль» не участуют в этой стадии, поскольку напрямую вышли в 1/8 финала.