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Определены претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА назвал четверку футболистов, претендующих на звание лучшего игрока первых матчей первого раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Вингер «Реала» Винисиус сделал пас на победный гол в выездном матче с «Манчестер Сити» (3:2).

Нападающий «Бенфики» Вангелис Павлидис забил победный гол в гостевой встрече с «Монако» (1:0).

Форвард дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси забил победный гол и сделал результативную передачу в выездном матче со «Спортингом» (3:0).

Полузащитник «Фейеноорда» Игор Пайшао забил победный гол в домашней игре с «Миланом» (1:0).

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Источник: официальный сайт УЕФА

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13.02.2025 10:04
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Комментарии (4)
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JIEGEHDA
1739430598
Винисиус тут каким боком? Винисиус пытался перебросить мяч . В итоге промазал и Джуд добил . Слабая игра вообще Реала . Лучше уж Холланд у него хотя бы два гола. Гирасси лучший. А так надо выделять из Бенфики или Боруссии. Они выиграли матчи где считались слабее
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krasenkowbor
1739437060
Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 12-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз сервис». На МАТЧ ТВ про них сюжет был. Прогнозы играют до победы!
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