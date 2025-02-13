Определены претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА назвал четверку футболистов, претендующих на звание лучшего игрока первых матчей первого раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Вингер «Реала» Винисиус сделал пас на победный гол в выездном матче с «Манчестер Сити» (3:2).

Нападающий «Бенфики» Вангелис Павлидис забил победный гол в гостевой встрече с «Монако» (1:0).

Форвард дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси забил победный гол и сделал результативную передачу в выездном матче со «Спортингом» (3:0).

Полузащитник «Фейеноорда» Игор Пайшао забил победный гол в домашней игре с «Миланом» (1:0).