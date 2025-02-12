Анчелотти прокомментировал волевую победу «Реала» над «Манчестер Сити»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги выигранного матча с «Манчестер Сити».

Команды провели в Англии первый стык (1/16 финала) Лиги чемпионов.

«Реал» добыл волевую победу со счетом 3:2.

Ответная встреча состоится на «Сантьяго Бернабеу» 19 февраля.

«Я спокоен и доволен. Это был совершенный матч во всех смыслах: мы хорошо оборонялись, усердно работали, эффективно действовали в атаке, создавали много моментов.

Мы заслужили эту победу. Команда здорово выступила сегодня, получили небольшое преимущество, и теперь нас ждет ответный матч.

Мы атаковали очень опасно, наша четверка действовала эффективно. Мы могли добиться большего успеха, моменты появлялись благодаря подвижности и мастерству.

Я бы хотел подчеркнуть, что мы хорошо защищались. Пару раз мы пошли в безумный прессинг и были наказаны», – сказал Анчелотти.