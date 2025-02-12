Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Лига чемпионов. «Реал» вырвал гостевую победу» над «Манчестер Сити» – 3:2!

Лига чемпионов. «Реал» вырвал гостевую победу» над «Манчестер Сити» – 3:2!

«Манчестер Сити» дома проиграл «Реалу» в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов.

Хозяева поля уступили, несмотря на дубль Эрлинга Холанда. В составе мадридской команды отличились Килиан Мбаппе, Браим Диас и Джуд Беллингем.

Ответная встреча состоится на «Сантьяго Бернабеу» 19 февраля.

Лига чемпионов. Плей-офф. 1/16 финала. Первый матч

Манчестер Сити (Англия) – Реал (Испания) – 2:3 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Холанд, 19; 1:1 – Мбаппе, 60; 2:1 – Холанд (с пенальти), 80; 2:2 – Диас, 86; 2:3 – Беллингем, 90+2.

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов

Новости по теме
Фанаты «Сити» потроллили Винисиуса, вывесив огромный баннер на матче с «Реалом»
Гвардиола прокомментировал поражение «Манчестер Сити» от «Реала»
Анчелотти прокомментировал волевую победу «Реала» над «Манчестер Сити»
Источник: «Бомбардир»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 00:54
Рекомендуем
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
САНЁК17
1739311177
Я жду новостей про Агуэро, давай вылаз , Агуэрооооооо вылаз !!!!!!!!!
Ответить
Октавиус
1739311256
Джуд отрезал чьи-то яйки)
Ответить
"supermax"
1739311461
Аагуууээээрооо... Ты де???
Ответить
Glebaj
1739311504
Мадрид весь матч был лучше, счет не по игре, хоть и победу вырвали
Ответить
IVANRUS777
1739312224
Классный был футбол. Мансити конечно мало что светит в ответке.
Ответить
MANCHESTER_RED_MAN
1739314108
Агуэро режь яйца)))
Ответить
Mirak92
1739318625
Агуэро сейчас переобуваться будет, ****...
Ответить
tushkanlz
1739326513
Лучше бы фанаты «Сити» потроллили Агуэро, вывесив огромный баннер - "без яйцевый" Агуэро...
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 