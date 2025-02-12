Лига чемпионов. «Реал» вырвал гостевую победу» над «Манчестер Сити» – 3:2!

«Манчестер Сити» дома проиграл «Реалу» в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов.
Хозяева поля уступили, несмотря на дубль Эрлинга Холанда. В составе мадридской команды отличились Килиан Мбаппе, Браим Диас и Джуд Беллингем.
Ответная встреча состоится на «Сантьяго Бернабеу» 19 февраля.
Лига чемпионов. Плей-офф. 1/16 финала. Первый матч
Манчестер Сити (Англия) – Реал (Испания) – 2:3 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Холанд, 19; 1:1 – Мбаппе, 60; 2:1 – Холанд (с пенальти), 80; 2:2 – Диас, 86; 2:3 – Беллингем, 90+2.