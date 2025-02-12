Реакция Винисиуса на провокационный баннер фанатов «Сити» в ЛЧ

Нападающий «Реала» Винисиус дал комментарий после победного матча 1/16 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:2).

Бразилец был признан лучшим футболистом встречи. Перед игрой болельщики «Сити» вывесили провокационный баннер, адресованный Винисиусу.

«Вышло неплохо. Я провел отличную игру. Мы хорошо защищались, и не имеет значения, кто забивает или кого признают самым ценным, ведь мы все здесь для того, чтобы добиваться больших успехов в этой футболке и выводить «Реал» на первые места.

Я видел [баннер], но все, что делают фанаты соперников, придает мне сил и помогает провести отличный матч. Так и произошло.

Они знают нашу историю, все, что мы делаем в Лиге чемпионов. Мы приехали сюда уже в пятый раз, тут всегда холодно. Нам надо продолжать играть так же», – сказал Винисиус.