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«Дали ФНЛ»: Рабинер – о «Манчестер Сити» в матче с «Реалом»

Обозреватель «Спорт-Экспресс» Игорь Рабинер поделился впечатлениями от первого матча 1/16 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити»«Реал» (2:3).

  • Манчестерцы дважды вели в счете.
  • «Реал» вырвал победу в компенсированное время.
  • Ответный матч – через неделю.

«Не такие голы должны быть победными в таких матчах.

«Сити» в этом безумном эпизоде дал какую-то коллективную первую российскую лигу. Винисиус с Джудом Беллингемом просто без особых напрягов воспользовались подарком.

А матч – прекрасный. Ждем вторую серию», – написал Рабинер.

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Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера

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Mirak92
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