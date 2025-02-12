«Дали ФНЛ»: Рабинер – о «Манчестер Сити» в матче с «Реалом»

Обозреватель «Спорт-Экспресс» Игорь Рабинер поделился впечатлениями от первого матча 1/16 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Реал» (2:3).
- Манчестерцы дважды вели в счете.
- «Реал» вырвал победу в компенсированное время.
- Ответный матч – через неделю.
«Не такие голы должны быть победными в таких матчах.
«Сити» в этом безумном эпизоде дал какую-то коллективную первую российскую лигу. Винисиус с Джудом Беллингемом просто без особых напрягов воспользовались подарком.
А матч – прекрасный. Ждем вторую серию», – написал Рабинер.