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Семак оценил шансы «Зенита» попасть в топ-8 Лиги чемпионов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не верит в шансы команды попасть в топ-8 общего этапа Лиги чемпионов.

– Где был бы этот «Зенит» в Лиге чемпионов?

– О топ-8 речь не идeт, мы понимаем прекрасно уровень Лиги чемпионов, уровень команд.

Но нынешний формат при удачной жеребьeвке позволяет рассчитывать на попадание в стыки. С какими-то командами Лиги Европы, Лиги конференций мы можем конкурировать. Сложно сказать, насколько мы готовы к Лиге чемпионов.

  • «Зенит» – чемпион России последних 6 сезонов.
  • Россия отстранена от еврокубков с 2022 года.
  • В ЛЧ сейчас идут стыковые матчи.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии (3)
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Бомбардиръ
1739356371
Про себя так говорит, ибо ему как тренеру всегда не везло в ЛЧ.
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Спартачище
1739358711
После вчерашнего головокружительного успеха симачка явно хапнула соточку под икорку с фермы
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Интерес
1739362017
А-а-а,сто мильонов евреек трат-это для обеспечения празднования "фальшивого юбилея"!
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