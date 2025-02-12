Семак оценил шансы «Зенита» попасть в топ-8 Лиги чемпионов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не верит в шансы команды попасть в топ-8 общего этапа Лиги чемпионов.

– Где был бы этот «Зенит» в Лиге чемпионов?

– О топ-8 речь не идeт, мы понимаем прекрасно уровень Лиги чемпионов, уровень команд.

Но нынешний формат при удачной жеребьeвке позволяет рассчитывать на попадание в стыки. С какими-то командами Лиги Европы, Лиги конференций мы можем конкурировать. Сложно сказать, насколько мы готовы к Лиге чемпионов.