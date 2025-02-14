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  • Тимощук раскрыл задачу «Зенита» в Лиге чемпионов, если бы команда там выступала

Тимощук раскрыл задачу «Зенита» в Лиге чемпионов, если бы команда там выступала

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук оценил уровень команды.

«Зенит» показал хороший футбол в первом тайме со «Спартаком», потом играли по счeту. До конца мы ещe не усилили те позиции, которые бы хотели, не создали конкуренцию каждому игроку в команде.

Думаю, если бы мы сейчас играли в Лиге чемпионов, перед этой версией «Зенита» ставилась бы задача выхода в плей-офф», – сказал Анатолий Тимощук.

  • «Зенит» делит лидерство РПЛ с «Краснодаром».
  • Петербуржцы выиграли 6 последних сезонов РПЛ.
  • Россия отстранена от еврокубков с 2022 года.

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Источник: «Чемпионат»

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14.02.2025 11:09
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Комментарии (7)
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Борис34684
1739522674
Если бы да кабы,пора перестать мечтать.
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FWSPM
1739523868
Да да плей оф лиги европы через 3 место в группе )) мы в курсе. Ничего не изменилось
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Интерес
1739526936
Пустой разговор,пустые мечтания. Ждите окончания приватного диалога ВВП и ДДТ.Во,блин,а расшифровываются аббревиатуры -то как-ВНУТРЕННИЙ ВАЛОВЫЙ ПРОДУКТ и ДИХЛОРДИМЕТИЛТРИХЛОРМЕТИЛМЕТАН! В просторечии- Инсектицид(ранее массово популярный у нас ДУСТ!).
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Александр.Т.
1739531688
Главная задача была бы не обосраться
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Дубина
1739539437
хахахахаха! одно и тоже у блохастых цыганей!!!
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темирхан
1739544641
сейчас не имеет значения.
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