Тимощук раскрыл задачу «Зенита» в Лиге чемпионов, если бы команда там выступала

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук оценил уровень команды.

«Зенит» показал хороший футбол в первом тайме со «Спартаком», потом играли по счeту. До конца мы ещe не усилили те позиции, которые бы хотели, не создали конкуренцию каждому игроку в команде.

Думаю, если бы мы сейчас играли в Лиге чемпионов, перед этой версией «Зенита» ставилась бы задача выхода в плей-офф», – сказал Анатолий Тимощук.