Тимощук раскрыл задачу «Зенита» в Лиге чемпионов, если бы команда там выступала

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук оценил уровень команды.
«Зенит» показал хороший футбол в первом тайме со «Спартаком», потом играли по счeту. До конца мы ещe не усилили те позиции, которые бы хотели, не создали конкуренцию каждому игроку в команде.
Думаю, если бы мы сейчас играли в Лиге чемпионов, перед этой версией «Зенита» ставилась бы задача выхода в плей-офф», – сказал Анатолий Тимощук.
- «Зенит» делит лидерство РПЛ с «Краснодаром».
- Петербуржцы выиграли 6 последних сезонов РПЛ.
- Россия отстранена от еврокубков с 2022 года.