Оуэн: «Меня тошнит от Англии»

Экс-нападающий сборной Англии Майкл Оуэн эмоционально отреагировал на произошедшее в Саутпорте.
- Утром 29 июля была совершена атака на детский танцевальный клуб.
- 17-летний юноша напал на людей с ножом.
- В результате 2 ребенка погибли, еще 9 человек получили ранения.
«Я просто не могу найти слов. Меня буквально тошнит от мира, в котором мы живем. От страны, в которой мы живем.
Каждый *** [гребаный] день происходит что-то, от чего меня воротит. И сегодня новое дно.
Я молюсь за всех, кого затронули шокирующие события в Саутпорте», – написал Оуэн в соцсетях.
Источник: «Бомбардир»