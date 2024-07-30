Оуэн: «Меня тошнит от Англии»

Экс-нападающий сборной Англии Майкл Оуэн эмоционально отреагировал на произошедшее в Саутпорте.

Утром 29 июля была совершена атака на детский танцевальный клуб.

17-летний юноша напал на людей с ножом.

В результате 2 ребенка погибли, еще 9 человек получили ранения.

«Я просто не могу найти слов. Меня буквально тошнит от мира, в котором мы живем. От страны, в которой мы живем.

Каждый *** [гребаный] день происходит что-то, от чего меня воротит. И сегодня новое дно.

Я молюсь за всех, кого затронули шокирующие события в Саутпорте», – написал Оуэн в соцсетях.