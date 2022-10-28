Защитник «Монцы» Мари перенес операцию после ножевого ранения

«Монца» сообщила, что центральный защитник Пабло Мари сегодня утром был прооперирован в Милане.
Ему восстановили две мышцы на спине, поврежденные в результате ножевого ранения, полученного в четверг.
29-летний испанец пробудет в больнице еще два-три дня. Он пропустит не менее двух месяцев.
- Неизвестный с ножом напал на Мари в супермаркете.
- «Монца» летом арендовала футболиста у «Арсенала».
Защитник «Монцы» получил ножевое ранение в торговом центре. Всего пострадали шесть человек (один погиб) – нападавшего остановил бывший футболист
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