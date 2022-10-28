Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Защитник «Монцы» получил ножевое ранение в торговом центре. Всего пострадали шесть человек (один погиб) – нападавшего остановил бывший футболист

    Этим летом «Монца» готовилась к дебюту в Серии А. Одно из усилений состава – аренда испанского защитника «Арсенала» Пабло Мари. Мари отлично влился в состав, но сейчас попал в медиа благодаря происшествию – он стал одной из жертв нападения в Милане.

    Что произошло

    Около 19:00 по итальянскому времени в торговом центре «Миланофиори» в Ассаго (Ломбардия) неизвестный напал на обычных прохожих. Он был вооружен ножом и ударил шесть человек. Один из них, сотрудник супермаркета, скончался на месте. Еще пятеро были доставлены в больницы. Один из них – именно Пабло Мари.

    Позже полиция выяснила, что напавший на людей – 46-летний мужчина, который уже лечится от экзистенциального кризиса. Согласно отчету полиции, мужчина при входе в супермаркет был безоружен, поэтому схватил нож с полки одного из бутиков. Пока что администрация Ассаго исключила теракт.

    Одна из самых важных деталей – то, кто остановил нападавшего перед задержанием полицией. Это сделал Массимо Таррантино: бывший футболист «Интера», «Наполи» и «Болоньи». Сейчас Таррантино работает менеджером в футболе и до июля был техническим директором «СПАЛ». La Gazzetta dello Sport поговорила с Таррантино и услышала короткий и скромный ответ: «Я ничего особенного не сделал, я не герой. Мужчина просто кричал, а я подошел незаметно и скрутил его».

    Что с Пабло Мари

    Он приехал в супермаркет вместе с женой и сыном. Во время нападения он получил удар ножом в спину, а после – экстренно доставлен в больницу Нигуарда. Медики отмечали, что Мари был в нормальном состоянии еще в машине скорой помощи.

    Что говорят официальные лица:

    • Микель Артета: «Я сам только что узнал о Пабло. Насколько я знаю, Эду [спортдир «Арсенала»] связывался с его родственниками. Он в больнице, но, кажется, с ним все в порядке».

    • Генеральный директор «Монцы» Адриано Галлиани: «Мне сообщили, что он должен довольно быстро поправиться. У него повреждены мышцы, травмы не очень серьезные. Пабло в сознании, и ему накладывают швы в операционной. Ничто не угрожает его жизни».

    • Еще Мари навестил тренер команды Раффаэле Палладино. Он тоже подтвердил нормальное состояние игрока.

    Ночью на 29 октября врачи провели операцию. Галлиани еще в одном интервью сказал, что Мари хочет поучаствовать в тренировке команды на следующей неделе, но это, конечно же, противопоказано.

    Фото: www.imago-images.de, dpa/Global Look Press

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:44
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11