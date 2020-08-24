«Арсенал» заключил полноценные контракты с Соарешем и Мари

Защитники Седрик Соареш и Пабло Мари стали полноценными игроками «Арсенала».

Лондонский клуб подписал португальца в качестве свободного агента, а испанца выкупил за 8 миллионов евро.

Контракты обоих футболистов с «Арсеналом» рассчитаны до июня 2024 года.