«Арсенал» заключил полноценные контракты с Соарешем и Мари

Защитники Седрик Соареш и Пабло Мари стали полноценными игроками «Арсенала».
Лондонский клуб подписал португальца в качестве свободного агента, а испанца выкупил за 8 миллионов евро.
Контракты обоих футболистов с «Арсеналом» рассчитаны до июня 2024 года.
- Соареш перешел из «Саутгемптона», Мари – из «Фламенго».
- Игроки выступали за «Арсенал» с января на правах аренды.
- В активе Соареша один гол в пяти матчах, на счету Мари три игры без результативных действий.
Источник: Официальный сайт «Арсенала»