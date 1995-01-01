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    «Арсенал» планирует выкупить Мари за 10 миллионов. Испанец провел в АПЛ один матч

    Пабло Мари может остаться в «Арсенале» и по окончании срока аренды, который истекает летом. Как пишет Transfer News Central со ссылкой на The Athletic, лондонцы готовы выкупить испанца у «Фламенго» за 10 миллионов фунтов стерлингов.

    «Арсенал» арендовал 26-летнего футболиста зимой, в соглашении была прописана возможность выкупа.

    • В составе «Фламенго» испанец выступал с лета 2019 года, стал чемпионом Бразилии и обладателем Кубка Либертадорес.
    • На рынке игрок стоит 4,8 миллиона евро.
    • В сезоне АПЛ Мари провел один матч.

    Источник: твиттер Transfer News Central

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