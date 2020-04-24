«Арсенал» планирует выкупить Мари за 10 миллионов. Испанец провел в АПЛ один матч

Пабло Мари может остаться в «Арсенале» и по окончании срока аренды, который истекает летом. Как пишет Transfer News Central со ссылкой на The Athletic, лондонцы готовы выкупить испанца у «Фламенго» за 10 миллионов фунтов стерлингов.

«Арсенал» арендовал 26-летнего футболиста зимой, в соглашении была прописана возможность выкупа.