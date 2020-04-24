«Арсенал» планирует выкупить Мари за 10 миллионов. Испанец провел в АПЛ один матч

Пабло Мари может остаться в «Арсенале» и по окончании срока аренды, который истекает летом. Как пишет Transfer News Central со ссылкой на The Athletic, лондонцы готовы выкупить испанца у «Фламенго» за 10 миллионов фунтов стерлингов.
«Арсенал» арендовал 26-летнего футболиста зимой, в соглашении была прописана возможность выкупа.
- В составе «Фламенго» испанец выступал с лета 2019 года, стал чемпионом Бразилии и обладателем Кубка Либертадорес.
- На рынке игрок стоит 4,8 миллиона евро.
- В сезоне АПЛ Мари провел один матч.
Источник: твиттер Transfer News Central