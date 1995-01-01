«Арсенал» арендовал защитника «Фламенго» Мари

А нужен ли он
Защитник «Фламенго» Пабло Мари перешел на правах аренды в лондонский «Арсенал».
Соглашение рассчитано до конца сезона. По окончании срока контракта лондонцы смогут выкупить 26-летнего футболиста.
- В составе «Фламенго» испанец выступал с лета 2019 года, стал чемпионом Бразилии и обладателем Кубка Либертадорес.
- Рыночная стоимость Мари – 1,8 миллиона евро.
Welcome to London. Welcome to Arsenal.@PabloMV5 is coming to the capital! pic.twitter.com/X07dtNeG5Y— Arsenal (@Arsenal) 29 января 2020 г.