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    «Арсенал» арендовал защитника «Фламенго» Мари

    Защитник «Фламенго» Пабло Мари перешел на правах аренды в лондонский «Арсенал».

    Соглашение рассчитано до конца сезона. По окончании срока контракта лондонцы смогут выкупить 26-летнего футболиста.

    • В составе «Фламенго» испанец выступал с лета 2019 года, стал чемпионом Бразилии и обладателем Кубка Либертадорес.
    • Рыночная стоимость Мари – 1,8 миллиона евро.

    Источник: твиттер «Арсенала»

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