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Катар. Лига звезд
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Аль-Шамаль
Пабло Мари
Статистика
€ 2 млн
Пабло Мари - статистика
Аль-Шамаль
31 августа 1993 (33)
#4 | Защитник
Испания
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Матчи за последние 30 дней
Катар. Лига звезд, 3 тур
Аль-Шамаль
4 : 2
04.09.2026
Аль-Шахания
1' - 90'
85'
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2025/2026
Лига конференций 2025/2026
Лига чемпионов АФК Элит 2025/2026
Саудовская Аравия. Премьер-лига 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия А 2024/2025
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия А 2023/2024
Италия. Кубок 2022/2023
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Лига Европы 2020/2021
Англия. Премьер-лига 2019/2020
Испания. Примера 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фиорентина
11
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 19 тур
Лацио
2 : 2
07.01.2026
Фиорентина
90' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Фиорентина
1 : 0
04.01.2026
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Фиорентина
1 : 2
14.12.2025
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Сассуоло
3 : 1
06.12.2025
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Аталанта
2 : 0
30.11.2025
Фиорентина
1' - 75'
69'
Италия. Серия А, 12 тур
Фиорентина
1 : 1
22.11.2025
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
2 : 2
09.11.2025
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Фиорентина
0 : 1
02.11.2025
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Интер
3 : 0
29.10.2025
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Фиорентина
2 : 2
26.10.2025
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Милан
2 : 1
19.10.2025
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Фиорентина
1 : 2
05.10.2025
Рома
1' - 75'
70'
Италия. Серия А, 5 тур
Пиза
0 : 0
28.09.2025
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Фиорентина
1 : 2
21.09.2025
Комо
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Фиорентина
1 : 3
13.09.2025
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Торино
0 : 0
31.08.2025
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Кальяри
1 : 1
24.08.2025
Фиорентина
62' - 90'
79'
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