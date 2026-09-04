Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2025/2026 Лига конференций 2025/2026 Лига чемпионов АФК Элит 2025/2026 Саудовская Аравия. Премьер-лига 2025/2026 Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия А 2024/2025 Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия А 2023/2024 Италия. Кубок 2022/2023 Италия. Серия А 2022/2023 Англия. Кубок лиги 2021/2022 Англия. Премьер-лига 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Англия. Кубок 2020/2021 Англия. Премьер-лига 2020/2021 Лига Европы 2020/2021 Англия. Премьер-лига 2019/2020 Испания. Примера 2011/2012