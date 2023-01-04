Пабло Мари - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Пабло
|Фамилия
|Мари
|Команда
|Монца
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 августа 1993 (29 лет)
Стоимость:
€ 5,00
млн
|Имя
|Пабло
|Фамилия
|Мари
|Команда
|Монца
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 августа 1993 (29 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Монца
|2:1
|Эмполи
|Италия. Серия А, 25 тур
|26.02.2023
|1' - 85'
|Салернитана
|3:0
|Монца
|Италия. Серия А, 24 тур
|62'
|18.02.2023
|1' - 90'
|Монца
|0:1
|Милан
|Италия. Серия А, 23 тур
|12.02.2023
|1' - 90'
|Болонья
|0:1
|Монца
|Италия. Серия А, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монца
|18
|1
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Монца (Монца)
|2:1
|Эмполи (Эмполи)
|26.02.2023
|1' -85'
|Салернитана (Салернитана)
|3:0
|Монца (Монца)
|62'
|18.02.2023
|1' -90'
|Монца (Монца)
|0:1
|Милан (Милан)
|12.02.2023
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Монца (Монца)
|06.02.2023
|1' -90'
|Монца (Монца)
|2:2
|Сампдория (Генуя)
|29.01.2023
|1' -90'
|Ювентус (Турин)
|0:2
|Монца (Монца)
|22.01.2023
|46' -90'
|Монца (Монца)
|1:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|14.01.2023
|1' -90'
|Кремонезе (Кремона)
|2:3
|Монца (Монца)
|07.01.2023
|1' -90'
|Монца (Монца)
|2:2
|Интер (Милан)
|04.01.2023
|67' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|1:1
|Монца (Монца)
|22.10.2022
|1' -90'
|Милан (Милан)
|4:1
|Монца (Монца)
|15.10.2022
|1' -80'
|Эмполи (Эмполи)
|1:0
|Монца (Монца)
|55'
|09.10.2022
|1' -90'
|Монца (Монца)
|2:0
|Специя (Ла Специя)
|63'
|02.10.2022
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|0:3
|Монца (Монца)
|18.09.2022
|1' -90'
|Монца (Монца)
|1:0
|Ювентус (Турин)
|11.09.2022
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Монца (Монца)
|05.09.2022
|1' -90'
|Монца (Монца)
|0:2
|Аталанта (Бергамо)
|13.08.2022
|1' -90'
|Монца (Монца)
|1:2
|Торино (Турин)
|61'