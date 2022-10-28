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  • Мари – о нападении на него с ножом: «Мне повезло, но я видел, как передо мной умирал мужчина»

Мари – о нападении на него с ножом: «Мне повезло, но я видел, как передо мной умирал мужчина»

28 октября 2022, 11:53
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Защитник «Монцы» Пабло Мари рассказал о подробностях нападения на него с ножом в супермаркете Милана.

«Я был с тележкой, в которой был мой ребeнок, и почувствовал мучительную боль в спине. Затем мужчина ударил другого мужчину ножом в горло. Мне повезло, но я видел, как человек умирал прямо передо мной», – сказал Мари.

  • Сразу после нападения Мари отправился в больницу.
  • Его жизни ничего не угрожает.

Защитник «Монцы» получил ножевое ранение в торговом центре. Всего пострадали шесть человек (один погиб) – нападавшего остановил бывший футболист

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Источник: La Gazzetta dello Sport
Италия. Серия А Монца Мари Пабло
Комментарии (1)
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Mityai90
1666949281
Представляю какой бы был скандал в мире, если бы у нас лега, в каком-нибудь тц ножом пырнули.
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