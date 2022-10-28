Мари – о нападении на него с ножом: «Мне повезло, но я видел, как передо мной умирал мужчина»

Защитник «Монцы» Пабло Мари рассказал о подробностях нападения на него с ножом в супермаркете Милана.

«Я был с тележкой, в которой был мой ребeнок, и почувствовал мучительную боль в спине. Затем мужчина ударил другого мужчину ножом в горло. Мне повезло, но я видел, как человек умирал прямо передо мной», – сказал Мари.

Сразу после нападения Мари отправился в больницу.

Его жизни ничего не угрожает.

Защитник «Монцы» получил ножевое ранение в торговом центре. Всего пострадали шесть человек (один погиб) – нападавшего остановил бывший футболист