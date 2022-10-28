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    Мари – о нападении на него с ножом: «Мне повезло, но я видел, как передо мной умирал мужчина»

    Защитник «Монцы» Пабло Мари рассказал о подробностях нападения на него с ножом в супермаркете Милана.

    «Я был с тележкой, в которой был мой ребeнок, и почувствовал мучительную боль в спине. Затем мужчина ударил другого мужчину ножом в горло. Мне повезло, но я видел, как человек умирал прямо передо мной», – сказал Мари.

    • Сразу после нападения Мари отправился в больницу.
    • Его жизни ничего не угрожает.

    Защитник «Монцы» получил ножевое ранение в торговом центре. Всего пострадали шесть человек (один погиб) – нападавшего остановил бывший футболист

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Сегодня, 11:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +641

      Mityai90 55 минут назад

      Представляю какой бы был скандал в мире, если бы у нас лега, в каком-нибудь тц ножом пырнули.

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