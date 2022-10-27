В «Арсенале» отреагировали на ножевое ранение Мари

«Арсенал» выпустил заявление в связи с нападением на защитника Пабло Мари.
- Испанец получил ножевое ранение в супермаркете.
- Он госпитализирован.
- Мари арендован «Монцей» до конца сезона.
«Мы шокированы ужасными новостями об инциденте в Италии, в результате которого несколько человек оказались в больнице, включая нашего центрального защитника Пабло Мари, находящегося в аренде.
Мы связались с агентом Пабло, который сообщил нам, что игрок сейчас в больнице и серьезно не пострадал.
Наши мысли с Пабло и другими жертвами этого ужасного происшествия», – говорится в заявлении «Арсенала».
Источник: сайт «Арсенала»