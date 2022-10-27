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    В «Арсенале» отреагировали на ножевое ранение Мари

    «Арсенал» выпустил заявление в связи с нападением на защитника Пабло Мари.

    • Испанец получил ножевое ранение в супермаркете.
    • Он госпитализирован.
    • Мари арендован «Монцей» до конца сезона.

    «Мы шокированы ужасными новостями об инциденте в Италии, в результате которого несколько человек оказались в больнице, включая нашего центрального защитника Пабло Мари, находящегося в аренде.

    Мы связались с агентом Пабло, который сообщил нам, что игрок сейчас в больнице и серьезно не пострадал.

    Наши мысли с Пабло и другими жертвами этого ужасного происшествия», – говорится в заявлении «Арсенала».

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    Источник: сайт «Арсенала»

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    27.10.2022 23:00
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