В «Арсенале» отреагировали на ножевое ранение Мари

«Арсенал» выпустил заявление в связи с нападением на защитника Пабло Мари.

Испанец получил ножевое ранение в супермаркете.

Он госпитализирован.

Мари арендован «Монцей» до конца сезона.

«Мы шокированы ужасными новостями об инциденте в Италии, в результате которого несколько человек оказались в больнице, включая нашего центрального защитника Пабло Мари, находящегося в аренде.

Мы связались с агентом Пабло, который сообщил нам, что игрок сейчас в больнице и серьезно не пострадал.

Наши мысли с Пабло и другими жертвами этого ужасного происшествия», – говорится в заявлении «Арсенала».