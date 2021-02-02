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    АПЛ. «Арсенал» вдевятером проиграл «Вулверхэмптону»

    «Арсенал» проиграл «Вулверхэмптону» в матче 22-го тура АПЛ (1:2).

    Защитник лондонцев Давид Луис был удален в конце первого тайма и допустил пенальти в ворота «Арсенала». Бразилец получил больше красных карточек (3) и допустил больше пенальти (6), чем любой другой игрок АПЛ.

    На 72-й минуте был удален вратарь «Арсенала» Бернд Лено.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 22-й тур

    Вулверхэмптон – Арсенал – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Пепе, 32; 1:1 – Невеш (с пенальти), 45+5; 2:1 – Моутиньо, 49.

    Удаления: нет – Луис, 45+3; Лено, 72.

    Шеффилд – Вест Бромвич – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Филлипс, 41; 1:1 – Богл, 56; 2:1 – Шарп, 73.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    02.02.2021 22:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3371

      mutabor0992 33 минуты назад

      Зачем купили этого кучерявого идиота???

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