АПЛ. «Арсенал» вдевятером проиграл «Вулверхэмптону»

«Арсенал» проиграл «Вулверхэмптону» в матче 22-го тура АПЛ (1:2).

Защитник лондонцев Давид Луис был удален в конце первого тайма и допустил пенальти в ворота «Арсенала». Бразилец получил больше красных карточек (3) и допустил больше пенальти (6), чем любой другой игрок АПЛ.

На 72-й минуте был удален вратарь «Арсенала» Бернд Лено.

Чемпионат Англии. АПЛ. 22-й тур

Вулверхэмптон – Арсенал – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Пепе, 32; 1:1 – Невеш (с пенальти), 45+5; 2:1 – Моутиньо, 49.

Удаления: нет – Луис, 45+3; Лено, 72.

Шеффилд – Вест Бромвич – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Филлипс, 41; 1:1 – Богл, 56; 2:1 – Шарп, 73.

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