АПЛ. «Эвертон» благодаря автоголу Лено победил «Арсенал» и прервал шестиматчевую безвыигрышную серию

«Эвертон» Карло Анчелотти победил в Лондоне «Арсенал». Единственный мяч – автогол вратаря Бернда Лено.

Обе команды идут вне зоны еврокубков. «Эвертон» прервал серию из шести матчей без побед.

«Арсенал» в обоих матчах АПЛ против «Эвертона» в текущем сезоне забил в свои ворота. В третий раз в истории АПЛ лондонцы отметились автоголами в обоих матчах сезона против одного соперника.

«Арсенал» пропускает в девяти домашних матчах подряд.

У «Эвертона» уже есть десять гостевых побед в сезоне чемпионата Англии – такое с командой случилось впервые с сезона-1986/87.

«Эвертон» победил «Арсенал» в гостях впервые с 1996 года.

Чемпионат Англии. АПЛ. 33-й тур

Арсенал – Эвертон – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Лено, 76 (в свои ворота).

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