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    АПЛ. «Эвертон» благодаря автоголу Лено победил «Арсенал» и прервал шестиматчевую безвыигрышную серию

    «Эвертон» Карло Анчелотти победил в Лондоне «Арсенал». Единственный мяч – автогол вратаря Бернда Лено.

    Обе команды идут вне зоны еврокубков. «Эвертон» прервал серию из шести матчей без побед.

    «Арсенал» в обоих матчах АПЛ против «Эвертона» в текущем сезоне забил в свои ворота. В третий раз в истории АПЛ лондонцы отметились автоголами в обоих матчах сезона против одного соперника.

    «Арсенал» пропускает в девяти домашних матчах подряд.

    У «Эвертона» уже есть десять гостевых побед в сезоне чемпионата Англии – такое с командой случилось впервые с сезона-1986/87.

    «Эвертон» победил «Арсенал» в гостях впервые с 1996 года.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 33-й тур

    Арсенал – Эвертон – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Лено, 76 (в свои ворота).

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.04.2021 23:52
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