«Байер» готов отпустить Лено. Игрок близок к переходу в «Наполи»

Спортивный директор «Байера» Руди Фоллер сообщил, что клуб готов отпустить голкипера Бернда Лено. Игроком интересуется «Наполи».

«Лено может уйти, но на наших условиях. Мы общаемся с Берндом и его агентом. В 2017 году у него уже было предложение из «Наполи», но тогда у нас не было подходящей замены ему.

Ему пришлось остаться, и он провел хороший сезон. Мы знали, что он снова захочет уйти, и теперь с приходом Лукаша Градецкого, у него есть высококлассная замена», – сказал Фоллер.

Лено и Сане не вошли в окончательный состав сборной Германии на чемпионат мира-2018