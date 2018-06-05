Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Байер» готов отпустить Лено. Игрок близок к переходу в «Наполи»

    Спортивный директор «Байера» Руди Фоллер сообщил, что клуб готов отпустить голкипера Бернда Лено. Игроком интересуется «Наполи».

    «Лено может уйти, но на наших условиях. Мы общаемся с Берндом и его агентом. В 2017 году у него уже было предложение из «Наполи», но тогда у нас не было подходящей замены ему.

    Ему пришлось остаться, и он провел хороший сезон. Мы знали, что он снова захочет уйти, и теперь с приходом Лукаша Градецкого, у него есть высококлассная замена», – сказал Фоллер.

    Лено и Сане не вошли в окончательный состав сборной Германии на чемпионат мира-2018

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.06.2018 19:49
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11