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  • Лено и Сане не вошли в окончательный состав сборной Германии на чемпионат мира-2018

Лено и Сане не вошли в окончательный состав сборной Германии на чемпионат мира-2018

4 июня 2018, 13:59
21

Тренерский штаб сборной Германии во главе с Йоахимом Левом назвал фамилии футболистов, вошедших в окончательную заявку команды на чемпионат мира-2018.

В числе тех, кто был приглашен для подготовки к мундиалю, но не поедет на турнир, – голкипер Бернд Лено («Байер»), защитник Джонатан Та («Байер»), полузащитник Лерой Сане («Манчестер Сити») и нападающий Нильс Петерсен («Фрайбург»).

В качестве капитана бундестима на мировом первенстве был выбран вратарь «Баварии» Мануэль Нойер.

Вратари: Мануэль Нойер («Бавария»), Марк-Андре тер Стеген («Барселона»), Кевин Трапп («ПСЖ»).

Защитники: Джером Боатенг, Матс Хуммельс, Никлас Зюле, Йозуа Киммих (все – «Бавария»), Маттиас Гинтер («Боруссия» Менхенгладбах), Йонас Хектор («Кельн»), Марвин Платтенхардт («Герта»), Антонио Рюдигер («Челси»).

Полузащитники: Юлиан Брандт («Байер»), Юлиан Дракслер («ПСЖ»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Сами Хедира («Ювентус»), Тони Кроос («Реал»), Леон Горецка, Себастьян Руди (оба – «Бавария»), Месут Озил («Арсенал»), Томас Мюллер («Бавария»).

Нападающие: Марио Гомес («Штутгарт»), Марко Ройс («Боруссия» Дортмунд), Тимо Вернер («РБ Лейпциг»).

Источник: DFB
Чемпионат мира Германия Лено Бернд Сане Лерой
Комментарии (21)
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Medbrat13
1528110236
Сане мимо????Серьезно???
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Vladarg
1528110892
Отсутствие Сане,мягко скажем,шокирует..
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zatonn
1528111674
Не всё, что хорошо у Пепа, подходит Лёву (Лерой Сане). А вообще состав zer gut!
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Боцман59rus
1528112140
с французами будет трудновато, но Лев на голову сильнее французского аналога черчесова - Дешама, бразилия примет по полной -НЕ сомневаюсь, хотя сильны как никогда, остается испания и какая-то африканская банда, должен быть сюрприз ....вот и вся тусовка в очертаниях полуфиналов и естественно с поправкой на сетку и жеребьевку.))) -хотелось бы хорватов, но матч с бразильцами , хоть и контрольный, все показал, хотя из группы выйдут уверенно... - наши футболисты, будут наблюдать за матчами плей офф, в самом комфортабельном положении - В компании силиконовых жен, в отпуске по телевизору
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Shogun
1528112219
Лев, как и Черчесов всех лавочников собрал, а особенно удивило, как в сборную попали играющие по церковным праздникам Трапп, Зюле, Дракслер, Руди, и Гомес, а самая бомба вообще травмированный весь сезон Нойер и хрусталь Ройс, а так же затупок Озил
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Viper for CSKA
1528114528
Очень странный выбор. Траппа вместо Лено - полнейший идиотизм. Сане мог бы разнообразить игру на фланге, странно, что его не взяли. Может конечно травма. Очень неоднозначен Рюдигер. Как по мне он - бомба замедленного действия в защите, со своими эмоциями справляться не умеет. Гюндоган у Гвардиолы сверхуровня не продемонстрировал, Хедира потихоньку сдаёт. Лучше бы помоложе игроков взял Лев вместо них. Да и к Озилу есть претензии, он не вписывается в динамичный футбол немецкой сборной.
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Gullit 76
1528114965
Жаль,Сане нестандартный игрок.Это потеря для зрителей.
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Tsigan
1528120432
Ничего себе новости....как они не взяли Лерой Сане??? А Шюрле??? А человек забивший единственный и победный гол на прошедшем ЧМ Гетце??? Шок!!!
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OfaZavr
1528126086
Сане зря не взял, для таких игроков место всегда должно найтись, ну а по остальным без вопросов учитывая подбор игроков у немцев.
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Cules2013
1528128652
А как так Сане не взяли? OMG. Вот это номер. Тер Штегена тоже прокинули, т.к. будучи капитаном, Нойер не будет сидеть на лавке.
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