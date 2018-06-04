Лено и Сане не вошли в окончательный состав сборной Германии на чемпионат мира-2018

Тренерский штаб сборной Германии во главе с Йоахимом Левом назвал фамилии футболистов, вошедших в окончательную заявку команды на чемпионат мира-2018.

В числе тех, кто был приглашен для подготовки к мундиалю, но не поедет на турнир, – голкипер Бернд Лено («Байер»), защитник Джонатан Та («Байер»), полузащитник Лерой Сане («Манчестер Сити») и нападающий Нильс Петерсен («Фрайбург»).

В качестве капитана бундестима на мировом первенстве был выбран вратарь «Баварии» Мануэль Нойер.

Вратари: Мануэль Нойер («Бавария»), Марк-Андре тер Стеген («Барселона»), Кевин Трапп («ПСЖ»).

Защитники: Джером Боатенг, Матс Хуммельс, Никлас Зюле, Йозуа Киммих (все – «Бавария»), Маттиас Гинтер («Боруссия» Менхенгладбах), Йонас Хектор («Кельн»), Марвин Платтенхардт («Герта»), Антонио Рюдигер («Челси»).

Полузащитники: Юлиан Брандт («Байер»), Юлиан Дракслер («ПСЖ»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Сами Хедира («Ювентус»), Тони Кроос («Реал»), Леон Горецка, Себастьян Руди (оба – «Бавария»), Месут Озил («Арсенал»), Томас Мюллер («Бавария»).

Нападающие: Марио Гомес («Штутгарт»), Марко Ройс («Боруссия» Дортмунд), Тимо Вернер («РБ Лейпциг»).