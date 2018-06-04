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    Лено и Сане не вошли в окончательный состав сборной Германии на чемпионат мира-2018

    Тренерский штаб сборной Германии во главе с Йоахимом Левом назвал фамилии футболистов, вошедших в окончательную заявку команды на чемпионат мира-2018.

    В числе тех, кто был приглашен для подготовки к мундиалю, но не поедет на турнир, – голкипер Бернд Лено («Байер»), защитник Джонатан Та («Байер»), полузащитник Лерой Сане («Манчестер Сити») и нападающий Нильс Петерсен («Фрайбург»).

    В качестве капитана бундестима на мировом первенстве был выбран вратарь «Баварии» Мануэль Нойер.

    Вратари: Мануэль Нойер («Бавария»), Марк-Андре тер Стеген («Барселона»), Кевин Трапп («ПСЖ»).

    Защитники: Джером Боатенг, Матс Хуммельс, Никлас Зюле, Йозуа Киммих (все – «Бавария»), Маттиас Гинтер («Боруссия» Менхенгладбах), Йонас Хектор («Кельн»), Марвин Платтенхардт («Герта»), Антонио Рюдигер («Челси»).

    Полузащитники: Юлиан Брандт («Байер»), Юлиан Дракслер («ПСЖ»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Сами Хедира («Ювентус»), Тони Кроос («Реал»), Леон Горецка, Себастьян Руди (оба – «Бавария»), Месут Озил («Арсенал»), Томас Мюллер («Бавария»).

    Нападающие: Марио Гомес («Штутгарт»), Марко Ройс («Боруссия» Дортмунд), Тимо Вернер («РБ Лейпциг»).

    Источник: DFB

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    04.06.2018 13:59
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +187

      teodogat 5 июня 2018, 00:53

      Может в Сити Сане что-нибудь полезное делал, но сколько я не смотрел товарняков Германии, бестолковая беготня и потери мяча, даже удивлен что все тут сожалеют о нем, вот Гомес в составе да, что то непонятное...

      0
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 4 июня 2018, 22:48

      Не понятно почему не взяли Сане, сейчас он в хорошей форме.

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 4 июня 2018, 19:10

      А как так Сане не взяли? OMG. Вот это номер.
      Тер Штегена тоже прокинули, т.к. будучи капитаном, Нойер не будет сидеть на лавке.

      2
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 4 июня 2018, 19:09

      Насчет Сане удивлен. Он очень неплох был в этом сезоне

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 июня 2018, 18:28

      Сане зря не взял, для таких игроков место всегда должно найтись, ну а по остальным без вопросов учитывая подбор игроков у немцев.

      2
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 4 июня 2018, 16:53

      Ничего себе новости....как они не взяли Лерой Сане??? А Шюрле??? А человек забивший единственный и победный гол на прошедшем ЧМ Гетце??? Шок!!!

      1
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      Рейтинг: +742

      Makaweli 4 июня 2018, 15:38

      По вратарю, не особая потеря, думаю до него очередь не дойдёт сыграть есть и Штеген, Сане нужно было взять

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 4 июня 2018, 15:22

      Жаль,Сане нестандартный игрок.Это потеря для зрителей.

      4
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 4 июня 2018, 15:15

      Очень странный выбор. Траппа вместо Лено - полнейший идиотизм. Сане мог бы разнообразить игру на фланге, странно, что его не взяли. Может конечно травма. Очень неоднозначен Рюдигер. Как по мне он - бомба замедленного действия в защите, со своими эмоциями справляться не умеет. Гюндоган у Гвардиолы сверхуровня не продемонстрировал, Хедира потихоньку сдаёт. Лучше бы помоложе игроков взял Лев вместо них. Да и к Озилу есть претензии, он не вписывается в динамичный футбол немецкой сборной.

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      Рейтинг: +74

      Денис М46 4 июня 2018, 15:03

      Странно вызвать Траппа, но не вызвать Лено, отсутствие Сане тоже трудно понять. Да еще и капитаном сделал Нойера, значит в основе будет стоять, хоть и не играл долго. Тер Штеген, на мой взгляд, заслужил быть номером 1.

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