Артета – после 1:0 с «Олимпиакосом»: «У трех игроков «Арсенала» к концу игры были судороги»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился эмоциями от победы над «Олимпиакосом» (1:0) в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы.

«Отличный результат на выезде с сумасшедшей фанатской атмосферой. Мои парни достойны комплиментов сегодня.

Мы провалили первые десять минут, часто теряли мяч и не могли действовать организованно. Затем мы выправили игру, имели большое количество моментов и могли заметно улучшить положение перед ответной игрой.

Мы играем очень старательно, смело, но я не могу сказать, что получается полностью переигрывать соперника. У нас к концу игры у трех человек были судороги.

Букайо Сака – не фланговый защитник, но он смог здорово вписаться в ситуацию. Бернд Лено спасал нас в первом тайме, когда мы нуждались в нем. У «Олимпиакоса» очень неприятные навесы», – заявил Артета.