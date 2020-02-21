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  • Артета – после 1:0 с «Олимпиакосом»: «У трех игроков «Арсенала» к концу игры были судороги»

Артета – после 1:0 с «Олимпиакосом»: «У трех игроков «Арсенала» к концу игры были судороги»

21 февраля 2020, 06:37

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился эмоциями от победы над «Олимпиакосом» (1:0) в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы.

«Отличный результат на выезде с сумасшедшей фанатской атмосферой. Мои парни достойны комплиментов сегодня.

Мы провалили первые десять минут, часто теряли мяч и не могли действовать организованно. Затем мы выправили игру, имели большое количество моментов и могли заметно улучшить положение перед ответной игрой.

Мы играем очень старательно, смело, но я не могу сказать, что получается полностью переигрывать соперника. У нас к концу игры у трех человек были судороги.

Букайо Сака – не фланговый защитник, но он смог здорово вписаться в ситуацию. Бернд Лено спасал нас в первом тайме, когда мы нуждались в нем. У «Олимпиакоса» очень неприятные навесы», – заявил Артета.

  • Единственный гол в матче забил Александр Ляказетт на 81-й минуте.
  • Ответная игра состоится в Лондоне 27 февраля в 23:00 по московскому времени.

Источник: BBC
Лига Европы Арсенал Олимпиакос Лено Бернд Сака Букайо Артета Микель
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