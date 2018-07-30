Пирес: «Оспина и Чех должны подумать об уходе из «Арсенала»

Бывший полузащитник «Арсенала» Робер Пирес считает, что голкиперы лондонцев Давид Оспина и Петр Чех должны покинуть клуб нынешним летом.

Француз убежден, что купленный у «Байера» Бернд Лено будет первым номером «Арсенала» в сезоне-2017/18.

«Арсенал» потратил много денег на приобретение Лено. Было бы неразумно оставлять его на скамейку запасных.

Это новый первый номер в воротах команды, на мой взгляд.

Я не знаю, какое будущее ждет Оспину и Чеха, но они наверняка должны подумать о переходе в другие клубы», – сказал Пирес.

«Арсенал» приобрел Лено за 25 миллионов евро в это трансферное окно, подписав с 26-летним вратарем контракт до 2023 года.