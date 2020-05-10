Лено – о лучшем вратаре мира: «Алиссон. У него сложно найти слабые места»

Голкипер «Арсенала» Бернд Лено рассказал, кого считает лучшим вратарем мира.

«Для меня очевидно, что это Алиссон. У него сложно найти слабые места, что подтверждает еще и отличная статистика. Он провел немало важных матчей за «Ливерпуль», и для меня очевидно, что он лучший вратарь в настоящий момент», – заявил немецкий вратарь.