Лено – о лучшем вратаре мира: «Алиссон. У него сложно найти слабые места»

Голкипер «Арсенала» Бернд Лено рассказал, кого считает лучшим вратарем мира.
«Для меня очевидно, что это Алиссон. У него сложно найти слабые места, что подтверждает еще и отличная статистика. Он провел немало важных матчей за «Ливерпуль», и для меня очевидно, что он лучший вратарь в настоящий момент», – заявил немецкий вратарь.
- Алиссон перешел в «Ливерпуль» из «Ромы» летом 2018 года за 62,5 миллиона евро.
- Вместе с клубон он выиграл Лигу чемпионов, КЧМ и стал вице-чемпионом Англии.
Источник: Soccer AM