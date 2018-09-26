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    Озил отказался встречаться с Левом

    Полузащитник «Арсенала» Месут Озил избегает общения с главным тренером сборной Германии Йоахимом Левом.

    50-летний специалист прилетел в Лондон на тренировочную базу английского клуба для личной встречи с хавбеком, но получил отказ. Такое решение своего футболиста поддержал тренер «Арсенала» Унаи Эмери.

    Лев встретился и переговорил с Пером Мертезакером, Берндом Лено и Шкодраном Мустафи.

    После чемпионата мира-2018 Озил объявил о своем уходе из сборной Германии, мотивируя это решение проявлениями расизма из-за своего турецкого происхождения.

    Источник: Bild

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    26.09.2018 08:33
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +481

      sergey610 2 октября 2018, 03:45

      Ни о чём!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +57

      Ailend 26 сентября 2018, 13:33

      Ну по общались бы и что?? Не факт, что вернулся бы в сборную. С расизмом дела плохи. Обиды так просто не замажешь..

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 сентября 2018, 12:20

      Глупый поступок Озила.

      1
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 26 сентября 2018, 10:07

      Озил пора уходить)

      0
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      Рейтинг: +108

      dimsok > Жёлто-синий 26 сентября 2018, 10:33

      из сборной, так то пусть играет)))

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Жёлто-синий 26 сентября 2018, 14:13

      Он уже ушел.

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      Рейтинг: +644

      кран 26 сентября 2018, 09:31

      Со львами вообще опасно встречаться)))

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 26 сентября 2018, 09:25

      И правильно сделал!

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