Озил отказался встречаться с Левом

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил избегает общения с главным тренером сборной Германии Йоахимом Левом.

50-летний специалист прилетел в Лондон на тренировочную базу английского клуба для личной встречи с хавбеком, но получил отказ. Такое решение своего футболиста поддержал тренер «Арсенала» Унаи Эмери.

Лев встретился и переговорил с Пером Мертезакером, Берндом Лено и Шкодраном Мустафи.

После чемпионата мира-2018 Озил объявил о своем уходе из сборной Германии, мотивируя это решение проявлениями расизма из-за своего турецкого происхождения.